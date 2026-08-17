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Cúcuta Deportivo presentó a su nuevo entrenador con experiencia mundialista; ¿de quién se trata?

El argentino Nicolás Chiesa tomará las riendas del conjunto “Motilón”.

  • Nicolás Chiesa en su primera práctica al frente del Cúcuta. FOTO: Captura de vídeo
    Nicolás Chiesa en su primera práctica al frente del Cúcuta. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Después de la destitución de Richard Páez como entrenador del Cúcuta Deportivo, el conjunto “Motilón”, oficializó la llegada del estratega argentino con raíces italianas, Nicolás Chiesa. El nuevo timonel de Norte de Santander estuvo en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 como asistente técnico de Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador.

A sus 46 años, el italo-argentino tiene uno de los retos más grandes de su carrera hasta el momento, pues agarra “una papa caliente”, con este Cúcuta que coquetea con el descenso; sin embargo, tanto al club rojinegro como a Chiesa, se les ve contentos y con esperanza de salir de la situación que hoy los acompaña como institución.

“Desde el mundial al Rojinegro. Bienvenido al equipo de la perla del Norte, Profe”, publicó el equipo campeón de Colombia en 2006 en sus redes sociales.

Cabe destacar que el Cúcuta tiene cierto respeto internacional por lo hecho en la Copa Libertadores del 2007 cuando llegó hasta semifinales. Es de esos clubes de menor relevancia pero de gran recordación en la memoria colectiva del aficionado al fútbol en Sudamérica.

Será el segundo equipo que dirigirá en su carrera como técnico en propiedad, tras una primera experiencia en el fútbol de Malta, país donde terminó su carrera como futbolista. Además del Mundial 2026, el argentino también estuvo en el Mundial de Catar 2022, de igual forma, en el banquillo de Ecuador, pero siendo asistente en esa ocasión de Gustavo Álfaro.

En clubes, tiene experiencia en los dos equipos más laureados en cuanto a Copa Libertadores se refiere. En Boca Juniors fue jefe de scouting en 2019 y en Independiente de Avellaneda, fue asistente técnico de Carlos Tévez entre 2023 y 2024.

¿Qué dijo Chiesa en su llegada a Cúcuta?

El entrenador habló en un vídeo que compartió el Cúcuta en redes sociales, agradeciendo el apoyo y afecto que recibió en la ciudad por su llegada al “Doblemente Glorioso”.

“Los esperamos para que sean nuestro jugador número, para jugar todos juntos estas 16 finales que nos quedan. Todos juntos vamos a salir adelante”, fue el mensaje que dejó Chiesa a la hinchada del Cúcuta.

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¿Quién es Nicolás Chiesa, nuevo técnico del Cúcuta Deportivo?
Nicolás Chiesa es un entrenador italo-argentino de 46 años que fue asistente técnico de la selección de Ecuador en los Mundiales de Catar 2022 y Norteamérica 2026.
¿En qué Mundiales estuvo Nicolás Chiesa como asistente técnico?
Chiesa estuvo en Catar 2022 y Norteamérica 2026 como integrante del cuerpo técnico de la selección de Ecuador. En 2022 fue asistente de Gustavo Alfaro y en 2026 trabajó junto a Sebastián Beccacece.
¿Qué experiencia tiene Nicolás Chiesa en clubes importantes de Sudamérica?
Chiesa trabajó en Boca Juniors como jefe de scouting en 2019 y posteriormente fue asistente técnico de Carlos Tévez en Independiente de Avellaneda entre 2023 y 2024.

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