“Hay que ver desde una manera amplia la situación cultural del sector de vivienda, y por amplia me refiero a macroeconómica: tuvimos una pandemia que tuvo un impacto serísimo en la economía nacional y en la economía mundial. Y eso impactó los ciclos de la construcción, y el último año lo que vimos fue el coletazo económico de la pandemia. ¿Cuál es la variable más importante del sector de la construcción? La tasa de interés. En este momento tenemos unas tasas de vivienda de interés social de alrededor de 14 puntos, y la situación de las familias es que no tienen la capacidad de pagar la cuota mensual por esas tasas de interés tan altas. Esa es la preocupación que tenemos tanto en el gobierno nacional como en el sector de la construcción y en el sector financiero.

“La manera como se contradice esa afirmación es que asignamos todos los subsidios. Entonces, qué duda hay. Hay mucha gente que necesita subsidio y los recursos públicos deben optimizarse, entonces, poner un criterio de validación de los ingresos ha sido muy importante, no solamente para que llegue a las familias más pobres, sino para evitar esos colados que realmente no lo necesitan. No es una medida en contra de la clase media”.

“El sistema de preasignación solamente es para vivienda de interés prioritario, que es de 90 salarios mínimos, el año pasado tuvimos unos 17 mil o 18 mil subsidios de VIP. Es decir, no todos los subsidios se van por esa vía, lo que queremos es promover la construcción de vivienda de interés prioritario, garantizando el subsidio. Y la preasignación tiene una vigencia a partir del mes 12 hasta el mes 24, lo que garantiza que las familias puedan acceder a su crédito hipotecario, teniendo como respaldo el subsidio preasignado. Así que las preasignaciones se hacen para VIP y las que no, que seguramente serán muchas, no serán preasignadas y se entregarán a los demás subsidios”.

El año pasado le dimos un fortalecimiento al programa de subsidios muy importante. El primer impulso fue financiero, porque el programa estaba desfinanciado, pues no tenían las coberturas de tasa de interés, así que hicimos la gestión de adición presupuestal. El año pasado remontamos el bache del 22 y asignamos con presupuesto de 2023, 75.000 subsidios para compensar las dificultades del tiempo anterior. Y para este año tenemos 50.000 subsidios, cifras que no se veían en la historia del programa Mi Casa Ya. Para 2024, 2025 y 2026, el plan de desarrollo garantiza 50.000 subsidios. Hay que trabajar la financiación y tasas de interés, para eso diseñamos las preasignaciones de los subsidios que se van a comenzar en febrero”.

“El año pasado, a final del año, valoramos y estudiamos con cuidado muchos casos de familias que renunciaron al subsidio y averiguamos por qué, y Mi Casa Ya tiene dos partes; que son 20 o 30 salarios mínimos a la cuota inicial, y cuatro o cinco puntos durante siete años a la tasa de interés. Pero, en esas afugias financieras que recibimos desde el gobierno pasado, había subsidios a la cuota inicial, pero no había coberturas a la tasa de interés. Entonces las familias decían que lo recibían, pero cuando les llegaba el reporte de cuanto era su cuota mensual no podían asumirla. Entonces tuvimos como indispensable tener subsidio a la cuota inicial y subsidio a la cobertura, y eso alivia porque son alrededor de 300.000 pesos mensuales que ayudan en un contexto de altas tasas de interés. Ese subsidio a la tasa aplica por 7 años”.

Ministra ahora quisiera preguntarle por la política. Usted es de los pocos ministros que lleva todo el gobierno. ¿Cómo ha hecho para seguir en el puesto después de tantas dificultades con las bancadas?

“La democracia es algo interesante. Yo me considero una funcionaria pública profesional, he trabajado en el sector público toda la vida, me he formado para este trabajo, estuve en Bogotá, estuve en diferentes instancias donde he conocido el trabajo del Ministerio de Vivienda, entonces conozco, no llegué a aprender, llegué a concretar y a materializar ideas que durante toda la vida he ido armando. Yo creo que es importante entender cuál es el propósito del cambio del presidente Petro. Creo que nadie en este país, cualquiera sea su posición política, puede decir que el país está perfecto como está, hay cosas que mejorar y transformar, y la pregunta es cómo se hacen las transformaciones.

Hay que llevarles a las personas que más necesitan los elementos básicos como una vivienda o agua potable, hay que generar un cambio en esa desigualdad que tenemos. Entonces, hay que saber operar los propósitos de cambio del presidente. Yo no tengo duda de que él tiene una visión de transformación provechosa para nuestro país, que lo que él plantea es realmente mejor que lo que tenemos hoy, y a lo que yo me he dedicado, tranquila, juiciosa, sin descanso y concentrada en mis temas es a operar esas transformaciones en materia de vivienda, de agua potable y de saneamiento, que son las responsabilidades que el presidente me ha confiado. Y el día que el presidente crea que otra persona lo puede hacer mejor, o que quiere otro enfoque, en otro lugar trabajaremos, porque vivimos del sueldo”.

Usted tiene que trabajar muy de la mano con otros ministros, por ejemplo, estar pidiéndole recursos al ministro de Hacienda, ¿cómo es esa relación de gabinete?

“Muy cordial. Creo que para hacer un buen gobierno, me refiero a todas las personas del gobierno, la mejor manera en que uno puede ayudar es hacer lo que tiene que hacer. Entonces eso es a lo que yo me dedico, yo no me meto en lo que no me toca. Ahora, los recursos del presupuesto los define el presidente. El presidente es un trabajador incansable, a él le gusta el detalle, cuando hacemos los presupuestos él mira en qué está cada cosa”.

Ya que habla del presupuesto y del presidente mirando, también ha estado ordenando más ejecución presupuestal, ¿cómo va su ejecución?

“Nosotros hicimos ayer una valoración de la ejecución del año pasado, y hay que entender la naturaleza de los programas y proyectos de agua y de vivienda: en el sistema presupuestal, uno compromete recursos y luego desembolsa recursos. Tú no te imaginas en materia de agua el esfuerzo que hay que hacer para llegar a comprometer recursos, porque para eso tienes varios meses, incluso años de estructurar los proyectos. Los compromisos los hicimos todos para iniciar a darles los recursos a unos proyectos que se están estructurando, pero estos proyectos no se hacen en una vigencia, un acueducto necesita 2, 3, 4 y 5 años. Y ahí se desembolsa solamente contra resultado. Así que eso queda en reservas para el año siguiente”.

En su cartera hay otra relación clave: ¿Cómo es esa relación con Camacol?

“Camacol es un gremio muy interesante y muy importante, que tiene la particularidad de tener sedes regionales. El sector de la construcción no es homogéneo: una cosa es Nariño y otra es Atlántico y otra es Casanare y otra es Antioquia. Entonces, con el propósito de servir, de comprender y de trabajar, he encontrado un excelente trabajo en los camacoles regionales. Ha sido maravilloso, porque ahí no hay intereses políticos, ahí están los empresarios que dicen: ‘yo quiero poner ladrillos y yo quiero poner cemento, y quiero hacer un edificio, y si usted me ayuda con esto, yo hago esto, y resuélvame esto’. Y es el verdadero sector, hemos hecho una gran conversación, tengo las mejores relaciones con los empresarios en las regiones.

Realmente, ya hablando de lo que tú quieres, sí hay que ver cuál es la aproximación que ciertos gremios tienen con el gobierno. Para el Ministerio de Vivienda no hay nada más importante que los constructores, porque son el vehículo para cumplir nuestro propio propósito, que es que haya viviendas para las familias, y estamos listos para trabajar todos los días con los ellos”.