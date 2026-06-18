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Gobierno alista otro intento de tributaria con impuestos a licores, combustibles y juegos de azar

La Dian confirmó que presentará una nueva reforma tributaria el 20 de julio, con más impuestos a patrimonios, licores, combustibles y juegos.

  • La Dian confirmó que el proyecto de reforma tributaria será presentado al nuevo Congreso el 20 de julio de 2026. FOTO COLPRENSA.
    La Dian confirmó que el proyecto de reforma tributaria será presentado al nuevo Congreso el 20 de julio de 2026. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Se está cocinando una nueva reforma tributaria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que trabaja en un nuevo proyecto que será presentado al Congreso el próximo 20 de julio y que incluiría cambios en impuestos a patrimonios, renta, licores, combustibles y juegos de suerte y azar.

La confirmación la hizo Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, en entrevista con El Tiempo, donde explicó que la iniciativa busca aumentar los ingresos del Estado de manera estructural y progresiva.

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Según el funcionario, el Gobierno considera que el déficit fiscal podría reducirse hasta 4,5% del PIB en 2027 si se aprueba una nueva reforma que ayude a cubrir un faltante superior a $30 billones. Ese proyecto sería debatido por el nuevo Congreso y tendría efectos principalmente desde 2027, durante el próximo gobierno.

Impuesto al patrimonio

Uno de los principales componentes de la propuesta sería un impuesto al patrimonio más progresivo para personas naturales. La idea es establecer tres tarifas, de manera que los patrimonios más altos enfrenten una mayor carga tributaria.

También se estudia aumentar la progresividad del impuesto de renta, creando “escaleritas mayores” para los contribuyentes de mayores ingresos.

Betancourt explicó que el objetivo es que “haya una carga mayor para los que más ganan”, en lugar de depender exclusivamente de recortes de gasto público.

¿El IVA subiría?

La propuesta también contempla reducir exenciones tributarias relacionadas con el IVA, aunque el director de la Dian aseguró que se buscaría evitar gravar bienes de la canasta familiar.

“En algunos casos sí, pero en este punto toca tener mucho cuidado para que no sean bienes de la canasta familiar”, señaló Betancourt a ese medio de comunicación.

La apuesta del Gobierno sería disminuir beneficios tributarios “en la medida de lo posible” para aumentar el recaudo sin afectar productos básicos.

Más impuestos a licores, combustibles y juegos

Otro de los frentes que se estudian es el regreso de los llamados impuestos saludables. La Dian confirmó que se buscaría gravar más los licores de alta graduación alcohólica, aunque el Gobierno tendría cuidado de no aumentar la carga sobre la cerveza.

Además, el director de la entidad reconoció que se analiza retomar impuestos relacionados con los combustibles, incluida la gasolina, aunque la decisión aún está en evaluación.

La reforma también incluiría mayores tributos para los juegos de suerte y azar, otro de los sectores mencionados por el funcionario.

¿Qué pasará con las compras en plataformas como Amazon?

El Gobierno todavía mantiene sobre la mesa la posibilidad de cobrar impuestos a más compras de bajo valor importadas por plataformas digitales.

En la fallida ley de financiamiento se propuso reducir de US$200 a US$50 el monto máximo para ingresar paquetes sin pagar tributos. Betancourt aseguró que esa idea está “en el refrigerador, pero no en el congelador”, lo que significa que podría reaparecer en el nuevo proyecto.

La administración Petro argumenta que el ajuste fiscal no puede lograrse únicamente recortando gastos, porque 93% del presupuesto es inflexible y está comprometido en transferencias territoriales y obligaciones legales.

Por eso, la estrategia sería aumentar los ingresos mediante una reforma tributaria de carácter estructural y progresivo que recaiga principalmente sobre patrimonios altos y algunos sectores específicos de consumo.

Entérese: Durante Gobierno Petro la Dian creó 10.000 nuevos puestos, pero el recaudo se estancó

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