Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los que más ganaron plata en abril

La Superintendencia Financiera reveló los resultados del sistema financiero con corte a abril y mostró que, de los 30 bancos que operan en el país, solo cuatro reportaron pérdidas.

Bancolombia encabezó el listado de mayores utilidades, seguido por Banco Davivienda y Banco de Bogotá. En contraste, Banco Pichincha, Lulo Bank, Bancoomeva e Itaú registraron números rojos durante el periodo. Bancolombia encabeza el listado con utilidades por $2 billones, seguido por Davivienda con $706.995 millones. También están el Banco de Bogotá y Bbva Colombia, con $474.614 millones y $282.012 millones, respectivamente. Conozca: Bancos en Colombia ganan $1,7 billones a febrero de 2026: solo cuatro entidades reportan pérdidas Entre las entidades con cifras positivas también están Citibank ($242.938 millones), Banco GNB Sudameris ($224.779 millones); Banco de Occidente ($215.634 millones); y Banagrario ($190.794 millones).

Solo cuatro de las 30 entidades tuvieron cifras negativas. Entre ellas está Banco Pichincha, con una pérdida de $49.409 millones, seguido Lulo Bank (-$12.035 millones), Bancoomeva (-$8.533 millones) e Itaú (-$6.805 millones).

El sector financiero

Camilo Pérez Álvarez, jefe de Investigación Económica y Análisis de Mercados de Banco de Bogotá, explicó que el deterioro de la cartera, especialmente en los créditos de consumo tras la pandemia, fue uno de los principales factores que afectó los resultados de la banca en los últimos años. Sin embargo, señaló que esa situación ha comenzado a revertirse gracias a una mejora en la situación financiera de los hogares, que han reducido sus niveles de endeudamiento y recuperado capacidad de ahorro.

“Hoy en día, los balances de los hogares están en una mejor posición financiera, no están tan endeudados, han reconstituido ahorro, y eso está reflejándose también en los estados financieros de los bancos, en la medida en que esas pérdidas que tuvimos por crédito de consumo ya no se están presentando”, afirmó. No obstante, el analista advirtió que el crecimiento de la cartera sigue siendo limitado, debido a las altas tasas de interés y a un entorno de incertidumbre que ha frenado la demanda de crédito tanto de los consumidores como de las empresas. “Si bien las utilidades se han venido recuperando y la mayoría de bancos ya está en positivo, la realidad es que la dinámica del crecimiento de la cartera es limitada. Las altas tasas de interés y un entorno de incertidumbre han limitado mucho el desempeño de la cartera, no solo para consumidores sino también para empresas”, señaló. Enterese: Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años

Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá lideraron las utilidades del sistema financiero colombiano en abril de 2026, según la Superintendencia Financiera. Foto. Colprensa

Pérez agregó que, si la recuperación económica se mantiene y disminuye la incertidumbre una vez concluido el ciclo electoral, los resultados del sector financiero podrían continuar mejorando. “En la medida en que la economía continúe recuperándose y se configure un escenario de menor incertidumbre, es posible que los resultados de la banca sigan mejorando”, concluyó.

Balance general del sistema

Las utilidades del sistema financiero alcanzaron $48,7 billones a abril, cifra superior a los $31,5 billones reportados en el mismo periodo de 2025. Por segmentos, los Establecimientos de Crédito (EC) lideraron las ganancias con $5,5 billones, seguidos por las aseguradoras, que reportaron utilidades por $1,4 billones.

Les siguieron las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), con $588.900 millones; las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con $528.900 millones; las sociedades fiduciarias, con $303.500 millones; los proveedores de infraestructura, con $207.400 millones; y los intermediarios de valores, con $97.900 millones. En contraste, las Sedpe registraron pérdidas por $2.200 millones.

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