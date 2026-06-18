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Así será la “nueva Biblioteca España”: recuperarla costó 11 años y $55.000 millones

Su nuevo nombre es Parque Biblioteca Santo Domingo Savio. A partir de hoy, la comunidad puede disfrutar de las cajas 1 y 2, donde está la ludoteca, la sala de cómputo y otros servicios. El auditorio, en la caja 3, estará listo en 20 días.

  • Así luce el renovado Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, en el nororiente de la ciudad, que abrió sus puertas tras 11 años. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Así luce el renovado Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, en el nororiente de la ciudad, que abrió sus puertas tras 11 años. FOTO Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 47 minutos
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Érika Molina es la representante de la mesa de cultura de la Comuna 1 Popular. Vive en Santo Domingo hace más de 15 años y ha visto toda la transformación de la antes Biblioteca España, desde sus épocas doradas en sus inicios hasta los momentos más críticos en 2015, cuando cerró sus puertas y dejó en vilo a toda una comunidad que soñó mucho tiempo con tener un espacio así.

Sin embargo, después de una década de espera y muchos eventos que tuvieron que organizarse en parques o en cualquier otro lugar producto de no disponer de la biblioteca para ello, puede decir que su paciencia y la de todos los habitantes de este barrio fue recompensada.

Lea más: ¿Ahora sí? Tras años de retrasos, Parque Biblioteca Santo Domingo entraría en funcionamiento este semestre

Este jueves 18 de junio, con presentaciones musicales y muestras culturales, se inauguró oficialmente la nueva versión de la Biblioteca España, o mejor, el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín. Si bien consta de 3 cajas, para el público y a partir de hoy, están abiertas la 1 y la 2, donde está la ludoteca, la sala de tecnología con más de 100 computadores nuevos y otros espacios para la integración y el aprendizaje colectivo.

La caja 3 ya presenta un avance del 82%, y esta será inaugurada en aproximadamente 3 semanas. Allí estará un auditorio con capacidad para más de 300 personas.

Se puede decir que recuperar la biblioteca costó 11 años y $55.029 millones. La inversión total contempla tanto las obras desarrolladas en el contrato inicial como los recursos adicionales asignados por la Administración Distrital para concluir las intervenciones que aún estaban pendientes. Del monto destinado al proyecto, más de $2.839 millones fueron invertidos en trabajos de estabilización de la ladera, mientras que otros $4.334 millones financiaron las adecuaciones técnicas complementarias requeridas para habilitar las cajas 1 y 2, así como para avanzar en la terminación de la caja 3.

“Entre 2016 y 2019 habíamos dejado todos los estudios para que se renovara la biblioteca, y cuando llega el gobierno anterior hace un contrato prácticamente a dedo, con un único oferente que está denunciado por corrupción por más de $28.000 millones, y luego hacen una adición cercana a los $17.000 millones. Cuando llegamos en 2024, ese contratista dijo que no tenía plata para terminar estas obras. En octubre del año pasado destrabamos todo ese proceso jurídico, aportamos los recursos faltantes, que fueron $11.600 millones, y realizamos una adjudicación transparente con 10 proponentes”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. }

Entérese: Biblioteca España ya tiene empresa para sus obras finales

Con el objetivo de garantizar que la comunidad disponga de espacios adecuados desde el primer día de funcionamiento, la Secretaría de Cultura de Medellín adelantó el proceso de dotación y preparación de las instalaciones, incorporando mobiliario, equipos tecnológicos y demás elementos necesarios para la operación del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad.

Para este propósito, el Distrito contempló una inversión cercana a los $1.700 millones destinada a la adquisición de muebles y herramientas tecnológicas, entre ellas computadores y salas especializadas para experiencias y proyectos en tecnología 3D. De este monto, cerca de $500 millones fueron asignados exclusivamente a la compra de equipos de cómputo.

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Federico Gutiérrez
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