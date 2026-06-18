Así será la “nueva Biblioteca España”: recuperarla costó 11 años y $55.000 millones

Érika Molina es la representante de la mesa de cultura de la Comuna 1 Popular. Vive en Santo Domingo hace más de 15 años y ha visto toda la transformación de la antes Biblioteca España, desde sus épocas doradas en sus inicios hasta los momentos más críticos en 2015, cuando cerró sus puertas y dejó en vilo a toda una comunidad que soñó mucho tiempo con tener un espacio así.

Sin embargo, después de una década de espera y muchos eventos que tuvieron que organizarse en parques o en cualquier otro lugar producto de no disponer de la biblioteca para ello, puede decir que su paciencia y la de todos los habitantes de este barrio fue recompensada.

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Este jueves 18 de junio, con presentaciones musicales y muestras culturales, se inauguró oficialmente la nueva versión de la Biblioteca España, o mejor, el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín. Si bien consta de 3 cajas, para el público y a partir de hoy, están abiertas la 1 y la 2, donde está la ludoteca, la sala de tecnología con más de 100 computadores nuevos y otros espacios para la integración y el aprendizaje colectivo.

La caja 3 ya presenta un avance del 82%, y esta será inaugurada en aproximadamente 3 semanas. Allí estará un auditorio con capacidad para más de 300 personas.