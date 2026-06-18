Robaron computador a investigador que halló “error” en cifras de desempleo del Dane, ¿coincidencia?

Solo unos días después de que se publicara un estudio de la Universidad de Antioquia en el que halló inconsistencias en las cifras oficiales de desempleo publicadas por el Dane, al investigador que dirigió el estudio le robaron su computador.
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Edwin Torres, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA le contó a EL COLOMBIANO que el hurto se produjo este miércoles en la noche.
El hecho habría ocurrido entre las 9:00 y 9:30 de la noche, cuando apenas comenzaba el partido de fútbol que la Selección Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán. El docente e investigador había estado cenando en un conocido restaurante y cuando salió para abordar de nuevo su vehículo descubrió el hurto.