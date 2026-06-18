En video | La garra de Hernández: Así fue la jugada viral del “Cucho” que terminó en gol de Campaz al minuto 98 para Colombia

La acción de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el cierre del partido disputado en el Estadio Azteca, en el inicio del proceso mundialista de Colombia rumbo a 2026, se produjo en tiempo de reposición y terminó en el tercer gol del equipo dirigido por Néstor Lorenzo frente a Uzbekistán. El partido en Ciudad de México se desarrolló con Colombia en ventaja 1-2, con anotaciones de Daniel Muñoz y Luis Díaz. El rival mantuvo presión en fase ofensiva durante la segunda parte, lo que llevó a un tramo final con transiciones rápidas y juego directo. En ese momento del partido, el cuerpo técnico colombiano realizó modificaciones en ataque, incluyendo el ingreso de Hernández por Luis Suárez para el tramo final.

Hernández ingresó en el segundo tiempo y en el tiempo de adición, el equipo defendía una posesión alta de Uzbekistán y buscaba recuperar y avanzar en campo abierto.

La acción del minuto 98 se originó en un balón largo dirigido hacia la banda derecha. Hernández disputó la posesión cerca de la línea lateral con un defensor rival. En la secuencia, cayó al suelo en el contacto, se reincorporó y continuó la disputa por el balón. Tras recuperar la posesión, avanzó unos metros sobre la banda y envió un centro al área con pierna derecha.

El balance de Néstor Lorenzo tras la victoria de Colombia: “Hay que terminar un poco mejor las jugadas”

Néstor Lorenzo analizó el debut de Colombia tras el triunfo en el Estadio Azteca y dejó una lectura crítica del desarrollo del juego, especialmente en los tramos en los que el equipo tuvo la iniciativa pero no logró ampliar la diferencia en el marcador. El seleccionador explicó que el encuentro exigía paciencia y precisión frente a un rival que se replegó con orden durante buena parte del compromiso. “Sabíamos que no iba a ser fácil el primer partido. Pudimos marcar y sacar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien, es un equipo muy cerrado y nos costó llegar”, dijo desde el Azteca. Lea más: Daniel Muñoz: el grito mundialista del hincha que venció al destino

En su análisis, Lorenzo insistió en que el plan ofensivo debía ajustarse a las dificultades que planteaba el bloque defensivo rival, especialmente en los costados. “Sabíamos que por banda iba a ser difícil, entonces teníamos que ir por la jugada interior. Había que tener paciencia”, señaló. El técnico también mencionó la ejecución de las jugadas en el último tramo del campo, donde consideró el equipo perdió claridad en la toma de decisiones y no fue determinante en el arco. “Hay que terminar un poco mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no generamos el centro o el remate al arco. El miedo a perder la pelota hizo que insistiéramos con la posesión y nadie terminara la jugada”.

Sobre el comportamiento del rival, aseguro que Uzbekistán generó complicaciones en fase defensiva. “Ellos tienen una forma muy vertical de jugar. Era centro, rebote, centro, y eso te pone incómodo. Tuvimos que refrescar porque se nos venían encima”, explicó. En cuanto a las modificaciones durante el partido, Lorenzo indicó que respondieron a necesidades tácticas puntuales frente a la presión del rival y a las características del juego. “Los cambios fueron para tapar un poco la doble presencia de extremos. Los 26 jugadores están en un buen nivel, el cambio podía ser otro”.