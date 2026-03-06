Ordenan arresto de Felipe Harman, director de la ANT, por desacato a una tutela

El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y de la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero.
La decisión judicial responde a un incidente de desacato relacionado con una acción de tutela presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, debido a la falta de respuesta a un derecho de petición radicado en noviembre de 2025.
Lea también: Agencia de Tierras pide volver a ser juez en pleitos rurales: Corte admite demanda que alteraría acceso y expropiación de tierras
Además de la privación de la libertad, que deberá cumplirse en las instalaciones que determine la Policía Nacional, el despacho impuso a cada funcionario una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. En total, las sanciones económicas superan los 31 millones de pesos.