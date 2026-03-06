Ordenan arresto de Felipe Harman, director de la ANT, por desacato a una tutela

El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y de la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero. La decisión judicial responde a un incidente de desacato relacionado con una acción de tutela presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, debido a la falta de respuesta a un derecho de petición radicado en noviembre de 2025. Lea también: Agencia de Tierras pide volver a ser juez en pleitos rurales: Corte admite demanda que alteraría acceso y expropiación de tierras Además de la privación de la libertad, que deberá cumplirse en las instalaciones que determine la Policía Nacional, el despacho impuso a cada funcionario una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. En total, las sanciones económicas superan los 31 millones de pesos.

Este proceso jurídico se remonta al 20 de noviembre de 2025, cuando la congresista Valencia solicitó información detallada sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en Dagua, Valle del Cauca. Puede leer: No para el derroche: denuncian contrato por $4.500 millones para viajes en Agencia de Tierras

Según las denuncias de la senadora, este terreno ha sido ocupado por comunidades campesinas durante más de 20 años, una condición que, según su equipo, impediría legalmente su adquisición por parte de la ANT para programas de reforma agraria.

Ante el silencio de la entidad, un fallo de tutela emitido el 16 de diciembre de 2025 ordenó a la ANT responder la solicitud en un plazo de 48 horas. No obstante, la jueza determinó que, al momento de evaluar el desacato, habían transcurrido 53 días hábiles sin que se acreditara el cumplimiento de la orden judicial.

Sobre el caso, la precandidata del Centro Democrático ha cuestionado públicamente la falta de transparencia de la agencia. “¿Qué tanto esconden en la ANT que no me quieren entregar la información de la compra y adjudicación de predios?”, señaló a través de sus redes sociales.

Asimismo, la congresista planteó dudas sobre la existencia de una práctica sistemática de cobro de comisiones del 10% en la compra de tierras, sugiriendo que los desembolsos se demorarían hasta que los propietarios paguen dichas coimas.

Debido a estas sospechas y al incumplimiento de la orden, el juzgado también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue un posible fraude a resolución judicial y otras responsabilidades penales.

Por otra parte, el director de la agencia, Felipe Harman aseguró en entrevista con La FM que la entidad ya dio respuesta al derecho de petición y que las constancias correspondientes fueron enviadas al despacho judicial para solicitar la revocatoria de la medida.

Harman explicó que el incidente se configuró por una falta de respuesta inicial, pero sostiene que la información solicitada ya fue remitida.

Desde la ANT enfatizaron que los señalamientos sobre cobros de comisiones carecen de fundamento y aclararon que la orden de arresto no será efectiva hasta que se produzca una decisión en segunda instancia. Siga leyendo: Así convirtieron a Agencia de Tierras en plataforma política para 2026