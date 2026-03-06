Joven al que despojaron de su carretilla en Medellín recibió apoyo y terminará su bachillerato

En esta última semana en Medellín, una de las personas de las que más se ha comentado en redes sociales es de Julián, un joven y vendedor ambulante de la ciudad, a quien apenas hace unos días algunos funcionarios de Espacio Público le retiraron la carreta con la que vendía frutas, dejándolo sin su herramienta de trabajo y sin su sustento diario. El hecho quedó registrado en un video ciudadano que generó una ola de indignación en los internautas, quienes rechazaron la situación y pidieron justicia.

La grabación se hizo tan viral que llegó a manos del mismo alcalde Federico Gutiérrez, quien se pronunció y dijo que iba a reunirse con Julián para conocer más de su historia y ayudarlo, teniendo en cuenta lo que había pasado.

Ahora, la noticia pasa por dicho encuentro, pues en un video que se publicó este viernes 6 de marzo se les observa a ambos, sentados uno al lado del otro, tras haber sostenido una conversación durante más de dos horas.

“Me ha contado su vida, no ha sido fácil, pero lo importante son las ganas que tiene de salir adelante, mi admiración y respeto por él. Hicimos un acuerdo, y es que va a terminar su bachillerato, va a validar dos años y después se va a dedicar a estudiar, y también entrará a las Escuelas Populares del Deporte porque me dice que le encanta jugar fútbol, además, quiere estudiar inglés, francés y portugués porque sueña con ser un gran emprendedor y empresario”, dijo el mandatario local.