Sabaneta y Copacabana, los municipios del Valle de Aburrá donde más crecieron los nacimientos

Mientras Colombia entró en una “picada” demográfica con apenas 433.678 nacimientos en 2025 —el nivel más bajo en una década—, los municipios del Valle de Aburrá muestran comportamientos dispares. Antioquia, como departamento, registró 51.254 nacimientos, marcando un retroceso del 1,8%, pero es al interior del área metropolitana donde se encuentran cifras llamativas. Puede leer: Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5% en 2025 De un lado, Medellín reportó 17.278 nacimientos, lo que representa una disminución del 3,1% frente a 2024. Sin embargo, la sorpresa la dan municipios que parecen inmunes a la tendencia nacional. Sabaneta se consolida como el caso más atípico con un crecimiento del 14,9% en sus nacimientos, pasando de 711 a 817. Le siguen Copacabana con un aumento del 10,6%, Girardota con un 7,6%, y Envigado con un 2,2%.

En la otra cara de la moneda, La Estrella registró la caída más drástica de la subregión con un desplome del 16,1%, seguida por Barbosa, que retrocedió un 6,8%. Entérese: Medellín perdió 200 camas para atender partos en los últimos 15 años

La estructura de los hogares

Este comportamiento desigual ocurre en una subregión que ha aumentado su población en un 32% en las últimas dos décadas, alcanzando los 3,9 millones de habitantes, de acuerdo con Antioquia Cómo Vamos. Sin embargo, este crecimiento esconde un envejecimiento acelerado. Medellín es el caso más crítico: el índice de envejecimiento pasó del 23,2% hace cuarenta años al 99,6% en 2025. Un año atrás se contabilizaban en la ciudad 492.000 personas mayores de 60 años, una cifra que se multiplicó casi cinco veces desde 1985. Lea más: Madres después de los 25 años: 64% de los nacimientos marcan esta tendencia en Medellín El analista económico Luis Fernando Ramírez advierte que existe un cambio estructural en el que las nuevas generaciones han modificado sus roles y deseos de crianza. Ramírez señala que variables como el deseo de no tener hijos y el elevado costo de vida están atomizando los hogares. Los datos de Medellín Cómo Vamos respaldan esta visión: mientras que en 2005 los hogares de tres personas o menos representaban el 51%, hoy escalan al 68%. Por el contrario, las familias numerosas de cuatro o más integrantes cayeron del 49% al 32%. Esta transición es transversal a todos los estratos. Vea también: Trabajar desde casa aumenta las ganas de tener hijos, revela estudio

Menos niños y aulas cerradas

En el caso de Medellín, la reducción en el número de niños llevó a que –por ejemplo– en los últimos tres años se perdieran 16 colegios y jardines infantiles privados debido a la falta de matrícula. Las instituciones educativas enfrentan una realidad difícil: ofrecer servicios educativos deja de ser rentable cuando la natalidad cae de forma sostenida. A pesar de esta tendencia, en el Valle de Aburrá se mantiene un desempeño académico por encima del promedio departamental, liderado por Sabaneta, Envigado e Itagüí. No obstante, el mayor reto sigue siendo el rezago escolar. Se estima que una parte importante de la población mayor de 15 años en el área metropolitana no ha alcanzado los 9 años de escolaridad –según el Dane–. Además, aunque la cobertura total parece alta, cuando se analiza a los estudiantes que cursan el nivel adecuado para su edad, la cobertura real disminuye al 93%. Más noticias: Ya no nacen tantos niños en China: tasa de natalidad es la misma de los años 40

Cambios en vivienda

En materia de vivienda se siente la transformación demográfica y la atomización de los hogares. Hoy, el 45% de los hogares en la capital paisa vive en arriendo, el índice más alto de Colombia. Esta situación se agrava por una caída en las licencias de construcción, que se redujeron un 47% en Medellín y un 55% en todo el Valle de Aburrá. La oferta actual está desconectada de las necesidades reales. Mientras el mercado se enfoca en proyectos de estrato alto con grandes dimensiones, la demanda real busca espacios compactos para estos nuevos hogares pequeños. En Medellín, el 71% de la oferta en venta supera los 500 millones de pesos, una cifra inalcanzable para la mayoría, lo que consolida al alquiler como la única vía de acceso. Le puede interesar: Colombia envejece tres veces más rápido que Europa: en solo 30 años alcanzará el nivel que al continente le tomó un siglo En general, el Valle de Aburrá parece estar viviendo un cambio irreversible. La caída en la fecundidad está reconfigurando desde el uso de las aulas de clase hasta la demanda de apartamentos pequeños. Con una tasa nacional de apenas 1,0 hijos por mujer, el desafío para la subregión es adaptar su infraestructura a una población que hoy prefiere vivir sola, en arriendo y en municipios que ofrezcan una calidad de vida que el centro tradicional empieza a ceder a sus vecinos.

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