Sabaneta y Copacabana, los municipios del Valle de Aburrá donde más crecieron los nacimientos

Mientras Colombia entró en una “picada” demográfica con apenas 433.678 nacimientos en 2025 —el nivel más bajo en una década—, los municipios del Valle de Aburrá muestran comportamientos dispares. Antioquia, como departamento, registró 51.254 nacimientos, marcando un retroceso del 1,8%, pero es al interior del área metropolitana donde se encuentran cifras llamativas.
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De un lado, Medellín reportó 17.278 nacimientos, lo que representa una disminución del 3,1% frente a 2024. Sin embargo, la sorpresa la dan municipios que parecen inmunes a la tendencia nacional. Sabaneta se consolida como el caso más atípico con un crecimiento del 14,9% en sus nacimientos, pasando de 711 a 817. Le siguen Copacabana con un aumento del 10,6%, Girardota con un 7,6%, y Envigado con un 2,2%.