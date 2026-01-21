Falleció Roque Ospina Duque, fundador de Inexmoda e impulsor de la moda colombiana

Falleció Roque Ospina Duque, empresario y líder gremial que marcó un antes y un después en la historia de la industria textil, de la confección y de la moda en Colombia. Fue fundador y expresidente ejecutivo de Inexmoda, institución desde la cual impulsó la consolidación de plataformas que transformaron el desarrollo productivo del país y posicionaron a Medellín como un referente regional del Sistema Moda. Su nombre quedó ligado a la construcción de una visión estratégica que entendió la moda no solo como una actividad creativa, sino como un motor de desarrollo económico, generación de empleo e internacionalización empresarial. Le puede interesar: Roque Ospina y Clara Echeverri se despiden de Inexmoda

Un liderazgo que transformó la industria

Desde Inexmoda, Roque Ospina Duque lideró la creación y fortalecimiento de Colombiatex de las Américas y Colombiamoda – La Semana de la Moda de Colombia, escenarios que se convirtieron en puntos de encuentro entre empresas, diseñadores y mercados internacionales. “Su partida representa la despedida de un líder visionario que entendió, como pocos, el poder de la moda como motor de desarrollo productivo, económico y cultural para el país”, señaló Inexmoda en su pronunciamiento oficial. La institución destacó que bajo su liderazgo se promovió la innovación, se fortaleció la internacionalización de las empresas del sector y se consolidaron espacios que elevaron la competitividad de la industria textil-confección. “Su visión estratégica permitió construir espacios de encuentro entre empresarios, diseñadores y mercados globales, dejando una huella profunda y duradera en la competitividad del sector”, agregó el comunicado. Lea más: Este mes se estrena el Colombia Fashion Summit, un nuevo espacio para pensar la industria de la moda en la ciudad

Internacionalización, empleo y legado empresarial

Uno de los ejes centrales del trabajo de Ospina Duque fue la internacionalización de las empresas colombianas, facilitando su acceso a mercados globales y fortaleciendo el ecosistema productivo. Este enfoque contribuyó a la generación de miles de empleos y a que la moda pasara de ser una actividad local a consolidarse como un sector con reconocimiento internacional. Desde Inexmoda resaltaron que su legado “trasciende los eventos y las instituciones. Vive en las empresas que crecieron, en los empleos que se generaron y en la confianza que ayudó a construir alrededor de una industria que hoy es motivo de orgullo para Colombia”. En la misma línea, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) expresó su pesar por el fallecimiento y destacó que Roque Ospina Duque fue una figura fundamental en la historia del desarrollo productivo del país. En su pronunciamiento, la entidad subrayó que su liderazgo permitió consolidar espacios como Colombiatex y Colombiamoda, que posicionaron a Medellín como un referente regional del desarrollo productivo y empresarial. “Su visión gremial, su liderazgo y su compromiso con el país dejaron una huella que trasciende generaciones y sectores, siendo ejemplo de trabajo, institucionalidad y desarrollo colectivo”, expresaron desde la SAI.

La SAI envió además un mensaje de solidaridad a la familia del empresario y a sus allegados, reiterando su acompañamiento en este momento. Conozca también: Colombia, entre los países con mayor concentración de riqueza en América Latina