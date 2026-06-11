Mundial 2026 dejaría ventas adicionales por $656.000 millones a bares y restaurantes en Colombia

El Mundial de Fútbol de 2026 podría convertirse en uno de los mayores impulsores de consumo para los establecimientos de entretenimiento, bares y restaurantes en Colombia. Esto se proyecta un estudio de Asobares, que estima que dicha cita orbital generaría un impacto adicional de hasta $656.806 millones en ventas para las actividades relacionadas con servicios de comida, bebidas y hospitalidad.
La cifra corresponde a un escenario medio elaborado por el gremio y evidencia un crecimiento de 23,5% frente a las ventas base proyectadas para el período comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, fechas en las que se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
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