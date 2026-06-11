Mundial 2026 dejaría ventas adicionales por $656.000 millones a bares y restaurantes en Colombia

El Mundial de Fútbol de 2026 podría convertirse en uno de los mayores impulsores de consumo para los establecimientos de entretenimiento, bares y restaurantes en Colombia. Esto se proyecta un estudio de Asobares, que estima que dicha cita orbital generaría un impacto adicional de hasta $656.806 millones en ventas para las actividades relacionadas con servicios de comida, bebidas y hospitalidad. La cifra corresponde a un escenario medio elaborado por el gremio y evidencia un crecimiento de 23,5% frente a las ventas base proyectadas para el período comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, fechas en las que se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Le puede interesar: Bares y restaurantes proyectan aumento en ventas del 50 % tras partido de la Selección, ¿se nos hará el milagrito?

Junio concentraría la mayor dinámica de consumo

De acuerdo con el informe, junio sería el mes más favorable para el sector. En el escenario medio, las ventas adicionales alcanzarían los $415.356 millones, lo que representa un crecimiento de 28,5% frente a las ventas base estimadas para ese mes. La razón es que durante junio se disputarán 79 partidos y se concentrará el 63,2% del impacto económico total previsto por el gremio. Julio, por su parte, aportaría $241.450 millones adicionales, equivalentes a un incremento de 18,1% sobre las ventas habituales del período. “El resultado mensual muestra que junio es el mes de mayor presión comercial esperada”, señala el estudio, que atribuye este comportamiento a la mayor cantidad de encuentros programados y a la coincidencia de partidos en franjas horarias con alto potencial de consumo. Le recomendamos: En vivo | El Mundial 2026 levanta el telón: el estadio Azteca hace historia con una tercera inauguración

Los partidos de Colombia impulsarán las ventas

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el impacto del Mundial no será uniforme a lo largo del torneo. Según Asobares, los mayores incrementos se producirán en jornadas que combinen varios partidos, horarios de tarde y noche, fines de semana y, especialmente, encuentros de la Selección Colombia. “El efecto agregado depende de la concentración de partidos en días con mayor propensión de consumo social, de la presencia de encuentros en franjas de tarde y noche, y de la capacidad de los establecimientos para transformar la transmisión del partido en mayor permanencia y consumo por cliente”, destaca el documento. Los tres días con mayor potencial de ingresos para el sector serían el 13, 20 y 27 de junio. En cada una de estas fechas el incremento estimado asciende a $43.262 millones, equivalente a un crecimiento de 30% frente a las ventas habituales de un sábado. Particularmente, el 27 de junio aparece como una fecha estratégica debido a la programación de un eventual partido entre Colombia y Portugal, encuentro que coincidiría con una franja de alta visibilidad comercial y que podría atraer a miles de aficionados a bares, gastrobares y restaurantes del país. “El Mundial no solo es un evento deportivo. Es una oportunidad para impulsar el empleo, dinamizar la economía nocturna, fortalecer el turismo y generar nuevas experiencias de entretenimiento para millones de colombianos y extranjeros”, afirmó Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares Colombia. A su vez, Guzmán dijo que la dinamización que se produce por la cita deportiva genera en el sector “hasta 30.000 empleos temporales adicionales”. Conozca más: Protestas en Bogotá por ley seca anticipada: bares y comerciantes rechazan decisión de Galán

Bares y restaurantes deberán prepararse para la demanda