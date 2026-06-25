Mundial 2026 disparó negocio de colaboración entre marcas y futbolistas colombianos

Mientras el balón rueda en Estados Unidos, México y Canadá, otra competencia se libra fuera de las canchas. En pleno Mundial 2026, las marcas han convertido a los futbolistas colombianos en protagonistas de millonarias campañas publicitarias que buscan aprovechar la atención de miles de millones de aficionados.
Segmentos como el de las tecnologías, bebidas, comercio electrónico, café, banca y retail son algunos de los que han encontrado en figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y David Ospina, entre otros, una oportunidad para conectar con los consumidores en el evento deportivo de mayor audiencia del planeta.
El fenómeno no es solo en los jugadores colombianos. A nivel internacional, las grandes marcas también han convertido el Mundial en una vitrina comercial. Uno de los ejemplos más llamativos fue el de Lego, que reunió a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. para promocionar su colección inspirada en la Copa del Mundo. Solo la participación de los cuatro futbolistas en la campaña habría representado una inversión superior a US$7 millones, de los cuales Cristiano Ronaldo recibió cerca de US$3,5 millones, Messi US$2,6 millones, Mbappé alrededor de US$850.000 y Vinícius Jr. unos US$325.000.
Solo para dimensionar lo que mueve la industria, de acuerdo con el informe Sports Sponsorship Market 2024-2032, el mercado mundial de patrocinios deportivos alcanzó un valor estimado de US$91.690 millones en 2025 y podría superar los US$156.140 millones en 2032. El fútbol concentra cerca del 42% de ese mercado, consolidándose como el deporte más atractivo para las marcas.
“La gente durante un Mundial vibra distinto. Hay patriotismo, identidad, emoción y conversación permanente. Las marcas entienden que en ese momento no venden solamente un producto, sino que conectan con las personas desde las emociones”, explica Lina María Martínez Gutiérrez, consultora en mercadeo y publicidad, además de docente de la Universidad Católica Luis Amigó.
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