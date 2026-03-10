¡Muy ahorradoras! Mujeres ya superan el 50% de aperturas de CDT en Colombia

La participación de las mujeres en el sistema financiero colombiano sigue creciendo y cada vez se refleja con mayor claridad en los datos. Un nuevo análisis del mercado de ahorro muestra que las colombianas no solo están accediendo más a productos financieros, sino que también están tomando decisiones de inversión formales con mayor frecuencia. De acuerdo con cifras de la plataforma MejorCDT, las mujeres fueron mayoría en las aperturas de Certificados de Depósito a Término (CDT) durante 2025, superando el 50% de las nuevas inversiones realizadas a través de la plataforma. El dato contrasta con 2024, cuando su participación se ubicaba en el 44% , lo que evidencia un cambio progresivo en la forma en que las mujeres participan en las decisiones de ahorro e inversión. Le puede interesar: Año electoral frena decisiones de inversión: 46% de colombianos actúa con mayor cautela

Más mujeres toman decisiones de inversión

Las mujeres colombianas están aumentando su participación en productos de ahorro e inversión como los CDT. FOTO: GETTY

El crecimiento de la participación femenina no responde a un hecho aislado, sino a una tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años. Cada vez más mujeres comparan tasas, analizan plazos y eligen instrumentos que se ajustan a sus objetivos financieros. Este fenómeno ocurre además en un contexto de tasas de interés altas. Con la tasa de intervención del Banco de la República en niveles elevados en los últimos meses, los CDT han llegado a ofrecer rendimientos superiores al 12% efectivo anual, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan hacer crecer su ahorro con condiciones claras y bajo riesgo. Según datos de la plataforma, el plazo promedio de apertura de los CDT entre las mujeres ronda los 11 meses, una decisión que combina la posibilidad de obtener rentabilidad sin sacrificar completamente la liquidez del dinero. Para María Elisa Ponce de León, gerente de Comunicaciones de MejorCDT, los datos reflejan un cambio en el comportamiento financiero. “Durante años se asumió que las mujeres eran más conservadoras o menos activas en inversión. Lo que muestran hoy los datos es algo distinto: cuando hay información clara y herramientas accesibles, la participación femenina no solo crece, sino que lidera”, señaló. Lea más: La guerra por el ahorro vuelve a encenderse: los CDT ya pagan 12% y cajitas hasta 11%

Bogotá y Medellín lideran el crecimiento

Bogotá y Medellín registran los mayores crecimientos en aperturas de CDT entre mujeres. FOTO: GETTY

El análisis territorial también muestra dinámicas interesantes. Bogotá registró el mayor crecimiento en aperturas de CDT por parte de mujeres, con un aumento superior al 200% frente a 2024. Además, el monto promedio invertido también subió cerca de un 10%. En Medellín el comportamiento fue igualmente destacado. En la capital antioqueña, el número de mujeres que abrió un CDT creció más del 25%, mientras que el valor promedio de inversión aumentó más de un 30%. En otras ciudades del país el patrón fue distinto, pero igual de relevante: aunque el monto promedio invertido fue menor, creció con fuerza el número de mujeres que abrió su primer CDT, lo que sugiere un avance en la inclusión financiera. Este fenómeno coincide con las cifras del último Reporte de Inclusión Financiera de Asobancaria, según el cual el 92,5% de las mujeres en Colombia tiene acceso a productos financieros y el 81,2% hace uso de ellos. Conozca también: Pago de cesantías superó los $18,1 billones y crece 12,8%, según la SuperFinanciera

La digitalización impulsa el acceso