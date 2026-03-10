Fórmula vicepresidencial de De la Espriella: claves de su estrategia por ganar votos de centro y de Paloma

De hecho, la decisión de invitar a Restrepo a las filas del eslogan “Firmes por la Patria” se habría tomado el mismo domingo. Según conoció este diario, el alto respaldo obtenido por la candidata del Centro Democrático —quien superó los tres millones de votos— terminó de concretar una posibilidad que ya venía discutiéndose: la designación del economista José Manuel Restrepo como compañero de fórmula en la campaña de La Espriella. De acuerdo con esto, la idea era buscar un perfil que aportara moderación y que pudiera tender puentes con sectores de centroderecha y de centro.

Por ello, tras la designación de Restrepo, el mensaje es claro: buscar un balance entre los sectores más duros de la derecha y un perfil más moderado, con trayectoria académica y un tono más conciliador. Además, se trata de una figura cercana al Centro Democrático y con amplia experiencia en cargos del Estado. Restrepo fue ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021 durante la administración de Iván Duque, y posteriormente se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2021 y 2022. Ese perfil fue el que terminó llevando a Restrepo a asumir un rol clave dentro de la candidatura de La Espriella. Lea también: ¿Qué tanto suma Cepeda a su campaña con la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué?

El perfil académico de Restrepo

José Manuel Restrepo es economista de la Universidad del Rosario y, hasta ahora, se desempeñó como rector de la Universidad EIA. No obstante no solo ha sido rector de esta institución de educación superior en el país. También se desempeñó en este cargo en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario y Uniempresarial

Particularmente, la decisión de designar a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, según explicó el candidato presidencial Abelardo de La Espriella en una entrevista con Caracol Radio, responde a la necesidad de contar con “un coequipero, un vicepresidente con funciones que tendrá asignadas toda esa labor internacional para que reconstruyamos a Colombia”. El candidato a la presidencia también explicó que desde el inicio de su candidatura tenía claro que necesitaba una figura con experiencia académica y técnica para acompañarlo en un eventual gobierno. “Tuve perfectamente claro desde el primer momento cuando anuncié mi candidatura que un hombre de sus condiciones académicas, profesionales, de su formación y de su trayectoria va a ser determinante en la reconstrucción de Colombia”, señaló. Le puede interesar: ¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década? Según De La Espriella, fue precisamente el perfil económico del exministro lo que jugó a su favor para esta designación. “Un economista de sus quilates, que fue catalogado como el mejor ministro en su momento, nos va a ayudar en esa recuperación que requiere el país”, afirmó.

Bloque de preguntas y respuestas