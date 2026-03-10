x

Fórmula vicepresidencial de De la Espriella: claves de su estrategia por ganar votos de centro y de Paloma

Tras el triunfo de Paloma Valencia en las consultas, Abelardo de la Espriella movió sus fichas para equilibrar su propuesta política. Con la designación del exministro y académico José Manuel Restrepo, el candidato busca matizar su discurso con un perfil técnico y moderado.

  El candidato presidencial Abelardo de La Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. Foto: Manuel Saldarriaga
hace 3 horas
En la mañana de este martes, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció quién ocupará la vicepresidencia en caso de llegar a la Casa de Nariño. El elegido es un académico y exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque: José Manuel Restrepo. No obstante, surge la pregunta, ¿qué le aporta este enroque a la candidatura del “Tigre”?

La victoria, sin mayores reparos, de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, realizada el pasado 8 de marzo, fue tan contundente que habría acelerado la elección del vicepresidente en la campaña de De La Espriella, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO.

Entérese: Inició la transición en la Universidad EIA, tras renuncia de José Manuel Restrepo: “Esta fue una muy linda experiencia”

De hecho, la decisión de invitar a Restrepo a las filas del eslogan “Firmes por la Patria” se habría tomado el mismo domingo.

Según conoció este diario, el alto respaldo obtenido por la candidata del Centro Democrático —quien superó los tres millones de votos— terminó de concretar una posibilidad que ya venía discutiéndose: la designación del economista José Manuel Restrepo como compañero de fórmula en la campaña de La Espriella.

De acuerdo con esto, la idea era buscar un perfil que aportara moderación y que pudiera tender puentes con sectores de centroderecha y de centro.

Por ello, tras la designación de Restrepo, el mensaje es claro: buscar un balance entre los sectores más duros de la derecha y un perfil más moderado, con trayectoria académica y un tono más conciliador.

Además, se trata de una figura cercana al Centro Democrático y con amplia experiencia en cargos del Estado. Restrepo fue ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021 durante la administración de Iván Duque, y posteriormente se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2021 y 2022.

Ese perfil fue el que terminó llevando a Restrepo a asumir un rol clave dentro de la candidatura de La Espriella.

Lea también: ¿Qué tanto suma Cepeda a su campaña con la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué?

El perfil académico de Restrepo

José Manuel Restrepo es economista de la Universidad del Rosario y, hasta ahora, se desempeñó como rector de la Universidad EIA. No obstante no solo ha sido rector de esta institución de educación superior en el país.

También se desempeñó en este cargo en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario y Uniempresarial

Particularmente, la decisión de designar a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, según explicó el candidato presidencial Abelardo de La Espriella en una entrevista con Caracol Radio, responde a la necesidad de contar con “un coequipero, un vicepresidente con funciones que tendrá asignadas toda esa labor internacional para que reconstruyamos a Colombia”.

El candidato a la presidencia también explicó que desde el inicio de su candidatura tenía claro que necesitaba una figura con experiencia académica y técnica para acompañarlo en un eventual gobierno.

“Tuve perfectamente claro desde el primer momento cuando anuncié mi candidatura que un hombre de sus condiciones académicas, profesionales, de su formación y de su trayectoria va a ser determinante en la reconstrucción de Colombia”, señaló.

Le puede interesar: ¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década?

Según De La Espriella, fue precisamente el perfil económico del exministro lo que jugó a su favor para esta designación. “Un economista de sus quilates, que fue catalogado como el mejor ministro en su momento, nos va a ayudar en esa recuperación que requiere el país”, afirmó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cargos ocupó José Manuel Restrepo en el gobierno de Iván Duque?
Se desempeñó como Ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018-2021) y posteriormente como Ministro de Hacienda y Crédito Público (2021-2022).
¿Cuál será el rol de Restrepo si llega a la Vicepresidencia?
Según De la Espriella, tendrá asignada una labor clave en la reconstrucción internacional de Colombia y la gestión de la política económica para la recuperación del país.
Qué relación tiene esta fórmula con el Centro Democrático?
Aunque De la Espriella lidera su propio movimiento, Restrepo es una figura muy cercana al Centro Democrático y goza de respeto en las bases del uribismo y el sector empresarial.

Utilidad para la vida