Fórmula vicepresidencial de De la Espriella: claves de su estrategia por ganar votos de centro y de Paloma

En la mañana de este martes, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció quién ocupará la vicepresidencia en caso de llegar a la Casa de Nariño. El elegido es un académico y exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque: José Manuel Restrepo. No obstante, surge la pregunta, ¿qué le aporta este enroque a la candidatura del “Tigre”?
La victoria, sin mayores reparos, de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, realizada el pasado 8 de marzo, fue tan contundente que habría acelerado la elección del vicepresidente en la campaña de De La Espriella, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO.
