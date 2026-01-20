La organización colombiana Movilizatorio hace historia en Davos 2026: recibió premio a la innovación social

La organización colombiana Movilizatorio fue reconocida en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, al obtener los Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, uno de los galardones más importantes del mundo en innovación social. Con esto, se convirtió en la primera organización del país y la primera en su categoría en recibir este reconocimiento internacional. El premio, otorgado en alianza con el Foro Económico Mundial, destacó el impacto del trabajo desarrollado por Movilizatorio durante casi una década, periodo en el que ha impulsado procesos de acción colectiva en temas como democracia, justicia climática, paz y educación mediática. En esta edición, la organización compitió con iniciativas de países como Egipto, Uganda, India y Estados Unidos.

Una organización nacida en Colombia con impacto global

Movilizatorio fue fundada y liderada por mujeres, madres y emprendedoras colombianas, logrando escalar su modelo de trabajo desde el país hacia escenarios globales. Según cifras de la propia organización, su labor ha alcanzado a más de 230 millones de personas, ha trabajado con más de 800 aliados y ha formado a cerca de 20.000 líderes y lideresas en distintos países. El Foro Económico Mundial resaltó que la organización ha utilizado herramientas tecnológicas y procesos de formación para empoderar a líderes ciudadanos que históricamente han enfrentado barreras para participar en la toma de decisiones públicas. De acuerdo con la Schwab Foundation, su trabajo ha llegado de manera directa a más de 670.000 personas y ha inspirado a millones más a través de campañas e iniciativas de alcance masivo. “Creemos en el poder de la acción colectiva para cambiar el mundo. Este reconocimiento nos motiva a seguir tejiendo alianzas por el clima, la democracia, la paz y la educación mediática”, señaló Juliana Uribe Villegas, fundadora y CEO de Movilizatorio.

El “Funeral de los Combustibles Fósiles”, una acción que marcó la agenda climática

Uno de los hitos más visibles que explica el alcance internacional de Movilizatorio fue el Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción simbólica realizada durante la Marcha Mundial por el Clima en el marco de la COP celebrada en Belém do Pará, Brasil. La movilización reunió a 70.000 personas, en su mayoría de comunidades indígenas y locales, y se convirtió en una de las imágenes más replicadas de la cumbre climática. “La acción devolvió visibilidad y poder a comunidades históricamente silenciadas, en un contexto marcado por la presencia récord de más de 1.600 lobistas de la industria de combustibles fósiles dentro de la cumbre”, explicó Lina Torres, cofundadora de Movilizatorio. Lea más: Previa a Davos: el 53% cree que la economía global se debilitará en 2026

Alianzas improbables y proyectos de alto impacto