La organización colombiana Movilizatorio hace historia en Davos 2026: recibió premio a la innovación social

La organización colombiana Movilizatorio fue reconocida en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, al obtener los Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, uno de los galardones más importantes del mundo en innovación social. Con esto, se convirtió en la primera organización del país y la primera en su categoría en recibir este reconocimiento internacional.
El premio, otorgado en alianza con el Foro Económico Mundial, destacó el impacto del trabajo desarrollado por Movilizatorio durante casi una década, periodo en el que ha impulsado procesos de acción colectiva en temas como democracia, justicia climática, paz y educación mediática. En esta edición, la organización compitió con iniciativas de países como Egipto, Uganda, India y Estados Unidos.