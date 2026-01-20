x

La organización colombiana Movilizatorio hace historia en Davos 2026: recibió premio a la innovación social

Movilizatorio fue reconocida en el Foro Económico Mundial con uno de los premios más importantes del mundo en innovación social, convirtiéndose en la primera del país en recibir este galardón por su impacto en democracia, clima y acción colectiva.

    Equipo de Movilizatorio durante una de sus acciones de movilización social y climática que le valieron el reconocimiento internacional en Davos. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

La organización colombiana Movilizatorio fue reconocida en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, al obtener los Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, uno de los galardones más importantes del mundo en innovación social. Con esto, se convirtió en la primera organización del país y la primera en su categoría en recibir este reconocimiento internacional.

El premio, otorgado en alianza con el Foro Económico Mundial, destacó el impacto del trabajo desarrollado por Movilizatorio durante casi una década, periodo en el que ha impulsado procesos de acción colectiva en temas como democracia, justicia climática, paz y educación mediática. En esta edición, la organización compitió con iniciativas de países como Egipto, Uganda, India y Estados Unidos.

Una organización nacida en Colombia con impacto global

Movilizatorio fue fundada y liderada por mujeres, madres y emprendedoras colombianas, logrando escalar su modelo de trabajo desde el país hacia escenarios globales. Según cifras de la propia organización, su labor ha alcanzado a más de 230 millones de personas, ha trabajado con más de 800 aliados y ha formado a cerca de 20.000 líderes y lideresas en distintos países.

El Foro Económico Mundial resaltó que la organización ha utilizado herramientas tecnológicas y procesos de formación para empoderar a líderes ciudadanos que históricamente han enfrentado barreras para participar en la toma de decisiones públicas. De acuerdo con la Schwab Foundation, su trabajo ha llegado de manera directa a más de 670.000 personas y ha inspirado a millones más a través de campañas e iniciativas de alcance masivo.

“Creemos en el poder de la acción colectiva para cambiar el mundo. Este reconocimiento nos motiva a seguir tejiendo alianzas por el clima, la democracia, la paz y la educación mediática”, señaló Juliana Uribe Villegas, fundadora y CEO de Movilizatorio.

El “Funeral de los Combustibles Fósiles”, una acción que marcó la agenda climática

Uno de los hitos más visibles que explica el alcance internacional de Movilizatorio fue el Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción simbólica realizada durante la Marcha Mundial por el Clima en el marco de la COP celebrada en Belém do Pará, Brasil. La movilización reunió a 70.000 personas, en su mayoría de comunidades indígenas y locales, y se convirtió en una de las imágenes más replicadas de la cumbre climática.

“La acción devolvió visibilidad y poder a comunidades históricamente silenciadas, en un contexto marcado por la presencia récord de más de 1.600 lobistas de la industria de combustibles fósiles dentro de la cumbre”, explicó Lina Torres, cofundadora de Movilizatorio.

Alianzas improbables y proyectos de alto impacto

El enfoque de Movilizatorio se ha basado en la construcción de lo que denomina “movimientos de movimientos”: alianzas amplias entre sociedad civil, pueblos indígenas, juventudes, medios de comunicación y tomadores de decisión. Este modelo ha permitido impulsar iniciativas de gran alcance en América Latina y otros continentes.

Entre los proyectos más destacados se encuentran El Avispero, que conecta a más de 180.000 agentes de cambio; DigiMENTE, el primer currículo de alfabetización mediática de la región, que ha capacitado a más de 15.000 docentes; y Colombia Cuida Colombia, una alianza de más de 400 organizaciones que garantizó alimentos a más de 2 millones de personas durante la pandemia.

Actualmente, Movilizatorio cuenta con un equipo de más de 70 profesionales en América Latina y lidera proyectos en países como Colombia, México, Chile y Sudáfrica, consolidándose como una de las organizaciones sociales de mayor proyección internacional surgidas desde el país.

La entrega oficial del premio se hizo este 20 de enero de 2026, durante la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos.

