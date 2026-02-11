Exdirectora de la URF destapa que ministro Ávila le pidió con urgencia el decreto para repatriar “en tiempo récord” el ahorro pensional

Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda, volvió a referirse públicamente a las diferencias que sostuvo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, antes de su salida del Gobierno. A través de su cuenta en X, la exfuncionaria reveló que recibió una instrucción que consideró improcedente. “Cuando el ministro Ávila me solicitó proyectar un decreto con urgencia para en tiempo récord traer 120 billones de las inversiones que las AFP administran del ahorro de los colombianos para pensionarse, sentí que estaba mal asesorado y también pensé que el presidente @petrogustavo no tenía ni idea de esta solicitud”, escribió.

La declaración se produce en medio del debate por el proyecto de decreto que impulsa el Gobierno Nacional para limitar al 30%, en un plazo de cinco años, las inversiones que los fondos privados de pensiones realizan en el exterior.

Proyecto para limitar inversiones de las AFP en el exterior

La iniciativa del Ejecutivo plantea que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reduzcan gradualmente su exposición internacional hasta un tope del 30%. Actualmente, una porción significativa de los recursos administrados está invertida en mercados externos como parte de la estrategia de diversificación y gestión de riesgo. Analistas del mercado han advertido que una restricción de esta naturaleza podría afectar la rentabilidad de los portafolios y, en consecuencia, el monto de las futuras mesadas pensionales. El traslado forzoso de capitales al mercado local también tendría efectos sobre la profundidad y estabilidad del sistema financiero colombiano. Higuera hizo referencia directa a la magnitud de los recursos involucrados: 120 billones de pesos provenientes del ahorro pensional de millones de trabajadores colombianos.

Críticas al equipo asesor del Ministerio de Hacienda

El pronunciamiento de la exdirectora surgió tras repostear un comentario del periodista Jorge Espinosa, editor general de Caracol Radio, quien señaló que Ávila tenía como virtud decirle siempre sí al presidente Gustavo Petro. Entérese: “Me fui de la entidad porque no le serví a un ideal, no le serví a un partido”: la polémica por pensiones detrás de la renuncia de la directora de la URF En ese contexto, Higuera agregó: “El ministro Ávila está mal asesorado y de esa manera le da ideas al presidente Petro (...) El Ministerio tiene muchos cargos de asesor, sacaron a todos los asesores técnicos, los nuevos poco saben de finanzas públicas y son quienes le hablan al oído (al ministro)”. Sus declaraciones apuntan a un eventual debilitamiento técnico en la estructura del Ministerio de Hacienda, en un momento en que se discuten decisiones sensibles como la emergencia económica y dicha reforma que busca repatriar parte del ahorro pensional.

La salida de Mónica Higuera del Gobierno Petro

Mónica Higuera dejó la dirección de la URF a comienzos de diciembre de 2025. Su renuncia, presentada el 3 de diciembre, fue considerada sorpresiva dentro del sector económico, donde era vista como una funcionaria clave en la formulación de política regulatoria.

Mónica Higuera, exdirectora de la URF. FOTO URF