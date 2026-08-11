El modelo Forec: la fórmula de 1999 que Colombia contempla para reconstruirse tras el terremoto

Las horas pasan y los muertos del reciente terremoto ya ascienden a 181 y las viviendas colapsadas a 1.500. En medio del dolor de las familias, el polvo y los escombros, Colombia avanza en la atención de la emergencia, mientras una experiencia de hace 27 años vuelve a aparecer como referente para levantar a las ciudades afectadas: el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec, un exitoso modelo que permitió reconstruir el Eje Cafetero en dos años y medio.
Se trata de un modelo creado después del terremoto del 25 de enero de 1999, que afectó 28 municipios de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle. El desastre dejó 1.185 personas muertas, 8.523 heridas, más de 550.000 damnificadas y más de 100.000 inmuebles afectados.
Tal y como sucede ahora, el país estaba devastado. El costo económico de aquella tragedia fue estimado en US$1.589 millones, equivalente al 2,2% del PIB de Colombia de 1998. La mayor parte de los daños correspondió a viviendas y edificaciones privadas, con el 68% del total, mientras la infraestructura física y social representó 18% y el sector productivo, 14%.