Lamine Yamal y las figuras del fútbol mundial que se solidarizaron con Colombia tras el terremoto

El mundo del fútbol reaccionó al fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Lamine Yamal, recién llegado de vacaciones en el país, Luis Díaz, Falcao, Jhon Arias y otros jugadores enviaron mensajes de apoyo a las víctimas. Clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, PSG y Tottenham también expresaron su solidaridad. El fútbol dejó a un lado la competencia para unirse al dolor de Colombia. El fuerte terremoto que sacudió al país durante la mañana del lunes 10 de agosto provocó una cadena de mensajes de solidaridad provenientes de futbolistas, clubes e instituciones de diferentes partes del mundo.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Lamine Yamal, estrella del Barcelona y reciente campeón del mundo con España. El joven delantero había estado pocos días antes de vacaciones en Colombia, donde visitó Cartagena y Medellín y compartió con artistas y aficionados. Desde sus redes sociales, Yamal escribió un breve pero significativo mensaje: “Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”. Su pronunciamiento tuvo especial repercusión debido a su reciente paso por el país y a la cercanía que mostró durante sus vacaciones con la cultura colombiana.

Luis Díaz, uno de los primeros en reaccionar

Entre los futbolistas colombianos que expresaron su preocupación estuvo Luis Díaz. El atacante del Bayern Múnich publicó un mensaje dirigido a las personas afectadas por el terremoto. “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, escribió el delantero de la Selección Colombia. El mensaje de Díaz se sumó al de otros integrantes de la Tricolor. Camilo Vargas publicó: “Fuerza Colombia. Hoy más que nunca estamos contigo. Unidos en oración, unidos en solidaridad. Dios bendiga a Colombia”. También se pronunciaron Johan Mojica, quien pidió que todos ayudaran en lo que pudieran; Richard Ríos, con un mensaje de fuerza para las familias afectadas; además de Kevin Castaño y Luis Javier Suárez. El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, tampoco fue indiferente ante la emergencia. “Mi solidaridad y apoyo para las personas afectadas por el terremoto en Colombia”, escribió el entrenador argentino. Entérese: “Te amo, Colombia”: James y Falcao se unen por Colombia tras el terremoto

Jhon Arias pasó de las palabras a la acción

Uno de los gestos más importantes llegó desde Brasil. Jhon Arias, jugador del Palmeiras y nacido en Quibdó, mostró especial preocupación por la situación de su departamento, una de las zonas más afectadas por el terremoto. El mediocampista manifestó su disposición para ayudar a quienes más lo necesitan y posteriormente, junto con su pareja, gestionó el envío de un avión hacia Quibdó con profesionales de la salud e insumos para atender a los damnificados. El futbolista había escrito en sus redes: “Estoy con ustedes y estoy totalmente dispuesto a ayudar y poner todo de mí a disposición de quienes hoy más lo necesiten”.

El Tottenham Hotspur, donde jugó Dávinson Sánchez, también envió un mensaje de apoyo: “Desde Tottenham Hotspur queremos enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de hoy”. Desde Alemania, el Bayern Múnich, equipo de Luis Díaz, expresó su solidaridad con Colombia y con su familia en la región afectada por los sismos. También se sumaron Paris Saint-Germain, Barcelona, River Plate, Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama, Rayo Vallecano y Chapecoense, entre otros clubes e instituciones del fútbol internacional. El mensaje de Chapecoense tuvo además un significado especial, pues el club brasileño recordó el vínculo de solidaridad que recibió desde Colombia después de la tragedia aérea de 2016.

El fútbol, unido ante la tragedia

La emergencia también obligó a modificar la actividad deportiva. La jornada del fútbol profesional colombiano fue aplazada y la Conmebol suspendió partidos internacionales que debían disputarse en territorio nacional. Mientras avanzaban las labores de rescate y atención a los afectados, las voces del fútbol se multiplicaron. Desde una figura mundial como Lamine Yamal, que acababa de recorrer Colombia, hasta los referentes de la Selección y los grandes clubes europeos y sudamericanos, el mensaje fue el mismo: Colombia no está sola ante la tragedia.

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