Lamine Yamal y las figuras del fútbol mundial que se solidarizaron con Colombia tras el terremoto

El mundo del fútbol reaccionó al fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Lamine Yamal, recién llegado de vacaciones en el país, Luis Díaz, Falcao, Jhon Arias y otros jugadores enviaron mensajes de apoyo a las víctimas. Clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, PSG y Tottenham también expresaron su solidaridad.
El fútbol dejó a un lado la competencia para unirse al dolor de Colombia. El fuerte terremoto que sacudió al país durante la mañana del lunes 10 de agosto provocó una cadena de mensajes de solidaridad provenientes de futbolistas, clubes e instituciones de diferentes partes del mundo.