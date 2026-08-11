Imágenes revelan la magnitud de los daños que dejó el temblor en Antioquia

Con el paso de las horas, continúan conociéndose más detalles de cómo se vivió en Antioquia el temblor de tierra que sacudió al país este lunes.

Durante la mañana de este martes 11 de agosto, la Gobernación de Antioquia entregó un nuevo balance de los estragos en el departamento y señaló que el saldo de viviendas afectadas es de 857.

En contexto: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

De igual forma, el número de colegios averiados ya asciende a 250 y los hospitales con averías son 20.

A pesar de que Antioquia se mantiene como uno de los departamentos con menos pérdidas humanas en el país –por ahora solo se conoce de un adulto mayor fallecido en Támesis por la caída de una roca y de 12 personas con lesiones no críticas– varios municipios sí sufrieron afectaciones de consideración en sus viviendas e infraestructura.