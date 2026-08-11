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Imágenes revelan la magnitud de los daños que dejó el temblor en Antioquia

Los cálculos de las autoridades apuntan a que por lo menos 857 casas sufrieron daños, junto a 250 colegios y 20 hospitales. El Suroeste y el Oriente son las subregiones más golpeadas de Antioquia.

  • Techos parcialmente colapsados y muros agrietados hacen parte del panorama en más de 800 casas en Antioquia. FOTOS: Cortesía
    Techos parcialmente colapsados y muros agrietados hacen parte del panorama en más de 800 casas en Antioquia. FOTOS: Cortesía
  • Vivienda afectada por el temblor, ubicada en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
    Vivienda afectada por el temblor, ubicada en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
  • Así quedó la cocina de una vivienda en el corregimiento de Santa Inés, Andes, luego del temblor de este lunes 10 de agosto. FOTO: Cortesía
    Así quedó la cocina de una vivienda en el corregimiento de Santa Inés, Andes, luego del temblor de este lunes 10 de agosto. FOTO: Cortesía
  • Un techo de una vivienda colapsó parcialmente por el fuerte temblor en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
    Un techo de una vivienda colapsó parcialmente por el fuerte temblor en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
  • Aspecto de un establecimiento comercial ubicado en la zona céntrica de Jardín, Suroeste antioqueño. FOTO: Cortesía
    Aspecto de un establecimiento comercial ubicado en la zona céntrica de Jardín, Suroeste antioqueño. FOTO: Cortesía
  • Aspecto de los daños de una vivienda en Jardín tras el sismo de este lunes. FOTO: Cortesía
    Aspecto de los daños de una vivienda en Jardín tras el sismo de este lunes. FOTO: Cortesía
  • En las calles céntricas de Jardín, varias zonas quedaron llenas de pedazos de mampostería y ladrillos. FOTO: Cortesía
    En las calles céntricas de Jardín, varias zonas quedaron llenas de pedazos de mampostería y ladrillos. FOTO: Cortesía
  • Aspecto de la fachada de la iglesia del corregimiento de Palermo, en Támesis. FOTO: Cortesía
    Aspecto de la fachada de la iglesia del corregimiento de Palermo, en Támesis. FOTO: Cortesía
  • Aspecto de la vivienda que colapsó en la zona urbana de Sonsón, que no se encontraba habitada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
    Aspecto de la vivienda que colapsó en la zona urbana de Sonsón, que no se encontraba habitada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
  • Cinco edificios públicos sufrieron daños en Sonsón, entre ellos el coliseo municipal, al que se le cayó parcialmente el techo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
    Cinco edificios públicos sufrieron daños en Sonsón, entre ellos el coliseo municipal, al que se le cayó parcialmente el techo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
  • La iglesia de Granada sufrió varios agrietamientos durante el sismo. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    La iglesia de Granada sufrió varios agrietamientos durante el sismo. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
  • Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
    Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
  • Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
    Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
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Con el paso de las horas, continúan conociéndose más detalles de cómo se vivió en Antioquia el temblor de tierra que sacudió al país este lunes.

Durante la mañana de este martes 11 de agosto, la Gobernación de Antioquia entregó un nuevo balance de los estragos en el departamento y señaló que el saldo de viviendas afectadas es de 857.

En contexto: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

De igual forma, el número de colegios averiados ya asciende a 250 y los hospitales con averías son 20.

A pesar de que Antioquia se mantiene como uno de los departamentos con menos pérdidas humanas en el país –por ahora solo se conoce de un adulto mayor fallecido en Támesis por la caída de una roca y de 12 personas con lesiones no críticas– varios municipios sí sufrieron afectaciones de consideración en sus viviendas e infraestructura.

Por ahora la situación más compleja es en las subregiones del Suroeste y el Oriente antioqueño, en municipios como Hispania, Jardín, Támesis y Sonsón, que próximamente serán visitados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

En el Suroeste antioqueño, otro de los municipios afectados fue Andes, en donde el temblor de tierra se sintió con fuerza en el parque principal y generó múltiples daños en la zona rural.

Lea también: ¿Quién era el hombre de 73 años que falleció tras fuerte sismo en Antioquia?

A través de las redes sociales, los habitantes del corregimiento de Santa Inés, ubicado a cerca de 28 kilómetros de la cabecera municipal de Andes, han publicado imágenes en las que se aprecia cómo decenas de casas quedaron gravemente agrietadas.

Vivienda afectada por el temblor, ubicada en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
Vivienda afectada por el temblor, ubicada en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
Así quedó la cocina de una vivienda en el corregimiento de Santa Inés, Andes, luego del temblor de este lunes 10 de agosto. FOTO: Cortesía
Así quedó la cocina de una vivienda en el corregimiento de Santa Inés, Andes, luego del temblor de este lunes 10 de agosto. FOTO: Cortesía
Un techo de una vivienda colapsó parcialmente por el fuerte temblor en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía
Un techo de una vivienda colapsó parcialmente por el fuerte temblor en el corregimiento de Santa Inés, Andes. FOTO: Cortesía

En el Suroeste, otro municipio que tuvo daños fue Jardín, en donde la iglesia y varias construcciones cercanas resultaron afectadas por el sismo.

Aspecto de un establecimiento comercial ubicado en la zona céntrica de Jardín, Suroeste antioqueño. FOTO: Cortesía
Aspecto de un establecimiento comercial ubicado en la zona céntrica de Jardín, Suroeste antioqueño. FOTO: Cortesía
Aspecto de los daños de una vivienda en Jardín tras el sismo de este lunes. FOTO: Cortesía
Aspecto de los daños de una vivienda en Jardín tras el sismo de este lunes. FOTO: Cortesía
En las calles céntricas de Jardín, varias zonas quedaron llenas de pedazos de mampostería y ladrillos. FOTO: Cortesía
En las calles céntricas de Jardín, varias zonas quedaron llenas de pedazos de mampostería y ladrillos. FOTO: Cortesía

En el vecino municipio de Támesis también se presentaron daños, especialmente en el corregimiento de Palermo, en donde resultó afectada severamente la iglesia.

Aspecto de la fachada de la iglesia del corregimiento de Palermo, en Támesis. FOTO: Cortesía
Aspecto de la fachada de la iglesia del corregimiento de Palermo, en Támesis. FOTO: Cortesía

En el Oriente antioqueño, Sonsón también resultó muy afectado por el sismo.

Durante la tarde del lunes, las autoridades de ese municipio se reunieron en un consejo de gestión del riesgo, desde donde se destacaron daños principalmente en el Coliseo Municipal, otros cuatro edificios públicos, dos iglesias, el cementerio, seis escuelas rurales y cuatro colegios.

En la zona urbana se contaron 53 viviendas con afectaciones y 23 en la zona rural.

De dese total, solamente una se derrumbó, pero por fortuna no estaba habitada.

Puede leer: ¿Qué hacer si encuentra grietas en su vivienda luego de un temblor?

Aspecto de la vivienda que colapsó en la zona urbana de Sonsón, que no se encontraba habitada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
Aspecto de la vivienda que colapsó en la zona urbana de Sonsón, que no se encontraba habitada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
Cinco edificios públicos sufrieron daños en Sonsón, entre ellos el coliseo municipal, al que se le cayó parcialmente el techo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón
Cinco edificios públicos sufrieron daños en Sonsón, entre ellos el coliseo municipal, al que se le cayó parcialmente el techo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Sonsón

En los municipios de Granada y Abejorral, igualmente se presentaron daños en el interior de iglesias y casas.

La iglesia de Granada sufrió varios agrietamientos durante el sismo. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
La iglesia de Granada sufrió varios agrietamientos durante el sismo. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía
Aspecto de una vivienda en Abejorral, que sufrió un colapso parcial de su techo. FOTO: Cortesía

Finalmente, las autoridades señalaron que continúan levantando el inventario de estragos y desplegando por el territorio ayudas y expertos para atender la emergencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el balance oficial de infraestructura afectada en Antioquia por el sismo?
La Gobernación de Antioquia informó de manera preliminar sobre 857 viviendas con averías, 250 instituciones educativas dañadas y 20 hospitales con afectaciones estructurales, además de reportarse un adulto mayor fallecido en el municipio de Támesis.
¿Dónde reportar daños en viviendas por el temblor en Antioquia?
Los habitantes afectados deben reportar los daños ante las secretarías de planeación municipal, los consejos locales de gestión del riesgo o los cuerpos de bomberos voluntarios para recibir inspección técnica y ayudas humanitarias de la gobernación.
¿Cuáles municipios de Antioquia sufrieron más daños por el temblor?
Las subregiones del Suroeste y el Oriente antioqueño concentraron los mayores daños. Municipios como Andes, Jardín, Támesis, Sonsón, Granada y Abejorral reportaron múltiples afectaciones en iglesias, vías rurales, colegios y viviendas particulares.

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