Diciembre impulsa la moda en Colombia: el sector movería $4 billones solo en este mes

Llegó el fin de año y, con él, la temporada más esperada para el comercio. En Colombia, diciembre no solo es sinónimo de celebraciones, sino también de compras, especialmente en el sector moda. ¿Y qué mejor regalo que una prenda de vestir? Aunque muchos consumidores aprovecharon los descuentos del Black Friday, una parte importante de la población guarda sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar compras de último minuto, impulsando aún más el consumo en esta temporada. Con un mayor flujo de personas en centros comerciales, niños y jóvenes en vacaciones y una oferta agresiva de promociones, las marcas de ropa viven su mejor momento. Así lo confirma un reciente estudio de Inexmoda, que ratifica a diciembre como el mes más importante para el sector fashion en Colombia.

Diciembre, el mes clave para las ventas de moda en Colombia

De acuerdo con Inexmoda, en los últimos siete años —entre 2018 y 2024— diciembre ha concentrado la mayor participación en las ventas anuales de moda, con un promedio histórico del 11,2%. La relevancia del último mes del año se mantendría en 2025, cuando se proyecta que su peso en las ventas totales alcance el 11,14%. Este comportamiento responde a una combinación de factores: el aumento del tráfico físico por la temporada vacacional y el turismo, el mayor valor emocional asociado a los regalos, la llegada de primas y bonificaciones, así como un incremento en el precio promedio de compra, lo que eleva el ticket por transacción.

El sector moda cerraría el año con un crecimiento cercano al 10%