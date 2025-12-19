Diciembre impulsa la moda en Colombia: el sector movería $4 billones solo en este mes

Llegó el fin de año y, con él, la temporada más esperada para el comercio. En Colombia, diciembre no solo es sinónimo de celebraciones, sino también de compras, especialmente en el sector moda. ¿Y qué mejor regalo que una prenda de vestir?
Aunque muchos consumidores aprovecharon los descuentos del Black Friday, una parte importante de la población guarda sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar compras de último minuto, impulsando aún más el consumo en esta temporada.
Con un mayor flujo de personas en centros comerciales, niños y jóvenes en vacaciones y una oferta agresiva de promociones, las marcas de ropa viven su mejor momento. Así lo confirma un reciente estudio de Inexmoda, que ratifica a diciembre como el mes más importante para el sector fashion en Colombia.
