MinTrabajo ordena frenar obra del Club Deportes Tolima por incumplimientos en seguridad laboral

El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Territorial Tolima, ordenó la paralización inmediata de la obra civil que se adelanta en una zona de las instalaciones del Club Deportes Tolima.

La decisión fue motivada debido a la ausencia de documentación básica y obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la empresa contratista Eje Construcciones S.A.S., clasificada en nivel de riesgo V. La entidad también señaló una falta de supervisión adecuada por parte del club.

La decisión fue formalizada mediante el Auto No. 2280 del 11 de diciembre de 2025, toda vez que faltaron protocolos esenciales para la protección de los trabajadores.

Durante una inspección al proyecto, ni el club ni la empresa contratista aportaron documentos claves como procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, planos y rutas de evacuación, además de actas de brigada de emergencias, soportes de simulacros, planes de capacitación y plan de trabajo anual.