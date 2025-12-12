MinTrabajo ordena frenar obra del Club Deportes Tolima por incumplimientos en seguridad laboral

El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Territorial Tolima, ordenó la paralización inmediata de la obra civil que se adelanta en una zona de las instalaciones del Club Deportes Tolima. La decisión fue motivada debido a la ausencia de documentación básica y obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la empresa contratista Eje Construcciones S.A.S., clasificada en nivel de riesgo V. La entidad también señaló una falta de supervisión adecuada por parte del club. La decisión fue formalizada mediante el Auto No. 2280 del 11 de diciembre de 2025, toda vez que faltaron protocolos esenciales para la protección de los trabajadores. Durante una inspección al proyecto, ni el club ni la empresa contratista aportaron documentos claves como procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, planos y rutas de evacuación, además de actas de brigada de emergencias, soportes de simulacros, planes de capacitación y plan de trabajo anual. La cartera laboral advirtió que estos incumplimientos representan riesgos graves e inminentes para los trabajadores que participan en la obra. “El Ministerio tiene un compromiso ineludible con la protección de los derechos laborales y la prevención de accidentes de trabajo. Invito a las empresas involucradas a adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar condiciones seguras y adecuadas en la ejecución de la obra”, declaró el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, en un comunicado. La suspensión se mantendrá hasta que se cumplan los estándares del SG-SST. La paralización afecta la fase inicial de la construcción del nuevo centro de alto rendimiento del Deportes Tolima, un proyecto estratégico para el club. El Ministerio señaló que la suspensión únicamente será levantada cuando tanto el equipo como Eje Construcciones S.A.S. acrediten el cumplimiento total de los estándares mínimos del SG-SST. La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, recordó que la visita se enmarca en las acciones de inspección a nivel nacional y se sustenta en la facultad otorgada a los inspectores por el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013, que permite suspender actividades cuando exista riesgo grave para la vida, la salud o la integridad de los trabajadores.