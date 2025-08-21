MinTrabajo sancionó con millonaria multa a Cerrejón por reportar tarde enfermedades de trabajadores

El Ministerio de Trabajo impuso una sanción a la empresa Carbones del Cerrejón por incumplir los plazos establecidos en la notificación de enfermedades laborales. La multa asciende a $500 millones y corresponde al reporte extemporáneo de 29 diagnósticos realizados en diciembre de 2023. Ese proceso sancionatorio comenzó en enero de 2024 y, según la cartera laboral, garantizó el debido proceso. Cerrejón argumentó que el retraso se debió a “olvidos involuntarios” y no a mala fe, no obstante, la Resolución 3309 del 12 de agosto de 2025, emitida por la Dirección de Riesgos Laborales, confirmó que la sanción seguirá en pie. Consulte: Tras hallazgos en Tiendas D1, Mintrabajo anuncia inspecciones a otras empresas del país El Ministerio aclaró que la multa no corresponde a la omisión del reporte, sino al incumplimiento de los tiempos. De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, los empleadores tienen un plazo de dos días hábiles para informar accidentes graves, mortales o enfermedades laborales diagnosticadas.

El ministro de esa cartera, Antonio Sanguino, calificó el caso como grave: “Estamos frente a 29 incumplimientos de la misma norma, lo cual denota un actuar descuidado por parte de la empresa frente a sus obligaciones legales”.

¿Qué viene para el Cerrejón?