Ministerio del Trabajo abre investigación a Quala y Nutresa por presunta explotación laboral de vendedores informales

El Ministerio del Trabajo abrió una actuación administrativa y requirió formalmente a Quala S.A. y a Grupo Nutresa S.A. para que respondan por una denuncia relacionada con presunta vulneración de derechos laborales de personas en condición de vulnerabilidad.
Según la queja, estas personas serían utilizadas como vendedores informales y “letreros andantes” de productos comerciales, sin contratos, sin seguridad social y ”sin un salario digno”.
La actuación se originó tras una denuncia presentada por el abogado Óscar David Benavides, quien también aspira a la Cámara de Representantes.
El jurista alertó sobre prácticas que, a su juicio, esconden verdaderas relaciones laborales bajo esquemas informales que afectan a colombianos sin capacidad real de defensa.