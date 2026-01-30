Ministerio del Trabajo abre investigación a Quala y Nutresa por presunta explotación laboral de vendedores informales

El Ministerio del Trabajo abrió una actuación administrativa y requirió formalmente a Quala S.A. y a Grupo Nutresa S.A. para que respondan por una denuncia relacionada con presunta vulneración de derechos laborales de personas en condición de vulnerabilidad. Según la queja, estas personas serían utilizadas como vendedores informales y “letreros andantes” de productos comerciales, sin contratos, sin seguridad social y ”sin un salario digno”. La actuación se originó tras una denuncia presentada por el abogado Óscar David Benavides, quien también aspira a la Cámara de Representantes. Entérese: Banco de la República da un fuerte giro y sube 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25% El jurista alertó sobre prácticas que, a su juicio, esconden verdaderas relaciones laborales bajo esquemas informales que afectan a colombianos sin capacidad real de defensa.

Denuncian explotación laboral de Quala y Nutresa

Benavides Angulo sostuvo que no se trata de ayudas ocasionales ni de trabajos informales voluntarios, sino de un modelo que beneficia a grandes compañías a costa de poblaciones vulnerables. “Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, afirmó. De acuerdo con el denunciante, estas prácticas serían recurrentes y formarían parte de un esquema más amplio de precarización laboral que se ha vuelto común en distintos sectores de la economía.

Ministerio da cinco días para responder y aportar pruebas

En el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo otorgó a Quala y a Grupo Nutresa un plazo de cinco días para pronunciarse y entregar las pruebas que consideren pertinentes dentro del proceso administrativo. La cartera laboral advirtió que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de $175 millones), de acuerdo con la normativa actual. El proceso busca establecer si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas configuran una evasión de las responsabilidades laborales que tienen las empresas frente a trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Un caso que podría sentar precedente laboral

Para organizaciones sociales y defensores de derechos laborales, este caso podría marcar un precedente importante frente a un modelo extendido en el país, en el que grandes empresas se benefician de trabajo informal extremo, trasladando los riesgos económicos y sociales a personas en condición de pobreza. “Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides, al insistir en la necesidad de una intervención decidida del Estado.

Investigación en curso y expectativa por decisión oficial