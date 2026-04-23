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Minhacienda anuncia el regreso del Gobierno a la junta del Banco de la República, pero bajo condiciones

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó en un debate de control político que reconsidera asistir a la junta del Banco de la República, pero condicionado a cambios en el debate económico y revisión de posturas sobre la inflación.

  • Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Cortesía Banrep
    Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Cortesía Banrep
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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En medio de un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dejó abierta la posibilidad de regresar a las sesiones de la junta directiva del Banco de la República.

El funcionario aseguró que el Gobierno está dispuesto a retomar el diálogo institucional con el Emisor, en busca de mejorar la relación entre ambas partes.

Puede leer: Choque por el “sustico fiscal” de Carrasquilla: Petro acusa al exministro y al Banrep de buscar “una crisis”

“Estamos abiertos a encontrar soluciones, las que se consideren necesarias y convenientes para mejorar la armonía entre el Banco de la República y el Gobierno. El Gobierno está dispuesto a continuar con el debate y dar el debate necesario en la junta directiva”, afirmó durante su intervención en el Congreso.

Condiciones del Gobierno para retomar participación en la junta

Sin embargo, el regreso del ministro al órgano directivo no sería inmediato ni incondicional. Ávila planteó una serie de condiciones al banco central, enfocadas en abrir el debate técnico y revisar las decisiones recientes.

Entre sus solicitudes, destacó la necesidad de conocer con mayor profundidad las posturas de los miembros del equipo económico del banco y del propio gerente, Leonado Villar.

Vea aquí: Gobierno vs. Banco de la República: críticas por tasas de interés reavivan debate sobre autonomía monetaria

“Es necesario que conozcamos parte de las personas, sectores del Banco de la República, del gerente del Banco de la República, del equipo económico de los miembros de la junta que ha tomado estas decisiones recientes si existe la disposición de reflexionar en el marco de las diferentes posiciones que se han presentado”, señaló el funcionario.

Persisten diferencias de fondo con el gerente Leonardo Villar

El debate volvió a enfrentar al ministro Ávila con Villar, sin que hasta el momento se logre un consenso sobre el rumbo de la política económica, particularmente tras el reciente aumento de las tasas de interés.

Según el jefe de la cartera de Hacienda, las tensiones no responden a problemas administrativos, sino a una diferencia estructural sobre cómo enfrentar la inflación en el país.

Debate sobre inflación: salario mínimo vs. factores externos

Ávila cuestionó la narrativa que atribuye el aumento de precios principalmente al incremento del salario mínimo. En su intervención, sostuvo que esta visión desconoce factores internacionales que también presionan la inflación.

El ministro señaló elementos como el costo de la gasolina en Estados Unidos y la crisis energética global como variables determinantes que afectan a múltiples economías, incluida la colombiana.

Relacionado: Petro arremete contra gerente del Banrep por no asistir a foro económico: “Le huye al debate, es fobia al conocimiento”

“Estamos viviendo una guerra arancelaria. Pero a eso se agrega una guerra genocida que es Palestina, el mundo entero empieza a vivir tensiones por la guerra en Medio Oriente. Luego la guerra se expande a Irán, cierra el estrecho de Ormuz, el petróleo pasa por encima de US$100 y eso impacta a todas las economías del mundo”, dijo Ávila.

En ese contexto, insistió en que el debate debe ampliarse para considerar todos los factores que inciden en la inflación, y no centrarse exclusivamente en variables internas como los salarios.

“La meta de 3% solamente se ha cumplido en momentos de recesión económica”, afirmó.

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