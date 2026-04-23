Informe revela por qué helicóptero del Ejército cruzó pista de El Dorado sin autorización

La Aeronáutica Civil publicó el informe final sobre el incidente ocurrido el 13 de marzo de 2026, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó en dos ocasiones la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización. El hecho quedó registrado en audios que revelan momentos de tensión entre la controladora aérea y el piloto de la aeronave. En el material se escucha a la funcionaria decir: “No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”. En contexto: Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado En ese momento, hacia las 11:00 de la mañana, la funcionaria le solicitó al piloto de la aeronave militar que se dirigiera a una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército, luego de que se encontrara en la pista 14L y realizara el cruce de la trayectoria de la pista 14R sin autorización, en presencia de tráfico de aviación comercial de pasajeros.

El informe de la Aeronáutica Civil

En el documento presentado por la Aeronáutica Civil se señaló que, en efecto, el helicóptero cruzó una zona con alto flujo de aviones comerciales. Y aunque el plan de vuelo indicaba como destino el Aeropuerto El Dorado (SKBO), en realidad la tripulación pretendía dirigirse a la Escuela Militar de Cadetes.

También se advierte que no hubo una comunicación efectiva entre los involucrados, ya que el piloto transmitió una información que la controladora interpretó de manera distinta.

El CTA (controladora), incluso sin haber tenido un primer contacto con la aeronave, asumió que el aterrizaje del helicóptero se realizaría en una cancha de fútbol ubicada en una zona militar dentro del aeródromo. Esta suposición influyó en la emisión de instrucciones y en la interpretación de las mismas por parte de la tripulación, lo que llevó a que la aeronave se aproximara a áreas críticas, según el informe.

El historial de vuelo del helicóptero del Ejército

El historial de vuelo del helicóptero Sikorsky UH-60L del Ejército reveló que la aeronave despegó desde Neiva (Huila) con destino a la Escuela Militar de Cadetes (ESMIC), en Bogotá, con cuatro ocupantes a bordo. El despegue se registró a las 7:30 a. m. y luego la tripulación se comunicó con la controladora aérea para indicar lo siguiente: “Procederé, ehhh, vuelo estatus State... en orden público dos, de Neiva a Bogotá”. Operadora: “Entiendo, procede al Dorado, capitán, ¿correcto?...” Tripulación: “Escuela Militar de Cadetes, señor”. Operadora: “Recibido, al Dorado procederá”.

El momento crítico

Dentro de la comunicación entre el piloto del helicóptero y la controladora aérea se evidenció un momento crítico. Este ocurrió cuando la aeronave sobrevolaba La Mesa a una altitud de 9.600 ft y posteriormente fue transferida al control de Bogotá (torre sur). Luego, el helicóptero empezó a volar sobre zonas como Fontibón y Madrid, y la funcionaria le preguntó si iba a aterrizar en la cancha del Ejército. La respuesta del piloto fue clara al confirmar que se dirigía a la Escuela Militar de Cadetes. Sin embargo, la controladora interpretó que se trataba de una cancha ubicada dentro del aeropuerto. A las 08:42 h, la tripulación consultó al ATC torre sur: “¿Me autoriza el cruce de trayectoria?”. El ATC respondió: “Afir, afirma, aprobado el cruce de trayectoria y ubíquese sobre Hotel”. Después de un momento, la aeronave se alejó hacia los cerros, lo que llevó a que la funcionaria se diera cuenta de la situación y la corrigiera de inmediato, como quedó registrado en los audios. A esa misma hora, el helicóptero sobrevoló las inmediaciones de Fontibón y extendió su recorrido hasta la Gobernación de Cundinamarca. En ese sector, el ATC torre sur instruyó el retorno hacia el área del Aeropuerto El Dorado, indicando: “Le observo casi llegando a los cerros, por favor, de inmediato por su derecha. Agilice maniobra hacia Fontibón para dejar libre trayectoria de despegue”.