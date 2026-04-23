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Ryan Castro, a pocas horas de su concierto soñado: lo que se sabe de su show en el Atanasio

El cantante del Ghetto cumple un sueño al presentarse por primera vez en el estadio de su ciudad, el Atanasio Girardo. El reguetonero paisa cerrará este sábado su gira Sandé en su casa, con su gente.

  • Ryan Castro se presentará en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, este sábado 25 de abril. FOTO Cortesía
    Ryan Castro se presentará en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, este sábado 25 de abril. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Bryan David Castro Sosa, más conocido como Ryan Castro, siempre tuvo un sueño claro desde que comenzó en la música: “Llenar mi primer estadio en mi tierra”, lo dijo cuando anunció en noviembre del año pasado que quería cerrar su gira Sendé en casa: “Donde empezó todo” y que presentarse en el Atanasio Girardot marcaría un hito en su historia como artista, es el además el primer concierto que va a dar en un estadio.

Ryan se está preparando desde el año pasado y ha estado entregando a cuentagotas lo que tendrá este show para su gente: “Siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita”, dijo.

Entonces ya se han anunciado varios regalos. El primero fue la tarjeta cívica conmemorativa que solo saldrá al público por este concierto de Castro.

Le puede interesar: Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

En la tarjeta aparece el rostro de Ryan Castro, al lado de algunos elementos arquitectónicos de la ciudad, entre ellos el Metro-Cable y el edificio Coltejer. Ryan Castro es el cuarto artista paisa en tener una tarjeta personalizada. Los anteriores fueron Juanes, Karol G, Feid y J. Balvin.

Si quiere tener esta tarjeta cívica debe saber que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, valdrá 12.100 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La tarjeta está a la venta en las estaciones Niquia, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado.

También se sabe que el metro operará de manera continua entre sábado y domingo para facilitar la movilidad en toda la ciudad.

El segundo regalo, la transmisión del show de Ryan en la Feria de Ganado

Si no alcanzó boleta para el concierto de mañana este será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado. Esta es una iniciativa de Medellín Music Lab, programa de la Secretaría de Juventud, y del equipo del artista.

Castro compartió un video contándole a sus seguidores sobre esta transmisión.

“Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados totalmente gratis a nuestra transmisión oficial del concierto”, dice la descripción.

Desde las 3:00 de la tarde de este sábado iniciará la programación artística de este espacio, el cual no solo contará con la transmisión del show de Castro. Allí se presentarán Diego Herrán, Pau Vergara y Nney, tres jóvenes que hicieron parte en 2025 de la incubadora de la iniciativa musical.

Recuerde que esta sorpresa es gratuita y que para inscribirse debe ingresar a la página de Medellín Music Lab en internet.

¿Qué más se sabe del show de Ryan Castro en Medellín?

Hace tres semanas trascendió que el show tuvo un pequeño ajuste en el montaje del escenario ya que el escenario principal se ubicará en el costado norte del estadio y por eso las personas con entradas en localidad Norte serán reubicadas en Sur, manteniendo las mismas condiciones y beneficios de la compra original.

En cuanto a los invitados se dice que el único seguro por ahora es J Balvin y el mismo Ryan ya dio una pista de las canciones fijas que va a interpretar: Wasa Wasa, Nunca Imaginé, Entre Nos y Pa´ La Seca (la que justo acaba de sacar con Maluma). “El escenario está muy chimba, todo está muy bien camellao”, dijo en sus redes y añadió: “Todo el público nos está esperando pa’ romper”.

Son 24 bailarines de todo el mundo que acompañan este show, dicen que la tarima es la más grande que se haya montado en un estadio en el país y entre los músicos habrá seis teclados en vivo, violines y mucho más. “Si van en tacones, seguro se los van a quitar, vayan cómodos porque vamos a bailar mucho y a disfrutar mucho, es un sueño de todos”, dijo Ryan en otro video publicado en sus redes.

El ascenso de la carrera de Ryan Castro –como una de las llamadas voces frescas del género urbanose ha dado gracias a su carisma, talento y cercanía con la gente.

El cantante del Ghetto, con 32 años, ha sabido capitalizar una legión de fanáticos que le abonan el estilo que le quiso dar al género desde el comienzo –con sonidos más caribeños– y por eso se espera que este primer Atanasio sea para todos, incluyendo Ryan, un concierto inolvidable.

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