Ryan Castro, a pocas horas de su concierto soñado: lo que se sabe de su show en el Atanasio

Bryan David Castro Sosa, más conocido como Ryan Castro, siempre tuvo un sueño claro desde que comenzó en la música: “Llenar mi primer estadio en mi tierra”, lo dijo cuando anunció en noviembre del año pasado que quería cerrar su gira Sendé en casa: “Donde empezó todo” y que presentarse en el Atanasio Girardot marcaría un hito en su historia como artista, es el además el primer concierto que va a dar en un estadio.

Ryan se está preparando desde el año pasado y ha estado entregando a cuentagotas lo que tendrá este show para su gente: “Siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita”, dijo.

Entonces ya se han anunciado varios regalos. El primero fue la tarjeta cívica conmemorativa que solo saldrá al público por este concierto de Castro.

Le puede interesar: Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

En la tarjeta aparece el rostro de Ryan Castro, al lado de algunos elementos arquitectónicos de la ciudad, entre ellos el Metro-Cable y el edificio Coltejer. Ryan Castro es el cuarto artista paisa en tener una tarjeta personalizada. Los anteriores fueron Juanes, Karol G, Feid y J. Balvin.

Si quiere tener esta tarjeta cívica debe saber que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, valdrá 12.100 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La tarjeta está a la venta en las estaciones Niquia, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado.

También se sabe que el metro operará de manera continua entre sábado y domingo para facilitar la movilidad en toda la ciudad.