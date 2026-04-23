¿Se repetirá la historia con Samuel Martínez? Los talentos que debutaron antes en el exterior que en Colombia

En el fútbol colombiano se ha venido consolidando, de manera progresiva y cada vez más evidente, una tendencia que hace algunos años parecía excepcional, pero que hoy se ha convertido en parte del funcionamiento habitual del mercado: la de jóvenes talentos que inician su carrera profesional en el exterior sin llegar a debutar en la primera división del país. Este fenómeno, impulsado por factores deportivos, económicos y de globalización del mercado futbolístico, vuelve a tomar relevancia con el caso de Samuel Martínez, jugador de Atlético Nacional, sobre quien se comenta que ya tendría un posible destino internacional antes de consolidarse en el fútbol profesional colombiano.
Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su salida, el simple rumor es suficiente para reabrir un debate que viene creciendo desde hace más de una década en el país: ¿están los clubes colombianos perdiendo la posibilidad de consolidar y disfrutar a sus propias promesas antes de que den el salto al exterior? ¿O, por el contrario, este fenómeno es simplemente una consecuencia natural del fútbol moderno, cada vez más globalizado y competitivo?
Lo cierto es que este no es un caso aislado ni reciente. A lo largo de los últimos años, múltiples futbolistas colombianos han iniciado su carrera profesional fuera del país, en algunos casos sin haber jugado un solo minuto en la primera división colombiana, y en otros, con pasos muy breves o casi simbólicos por el fútbol local antes de emigrar.