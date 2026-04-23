Menos tráfico en el estrecho de Ormuz y más incidentes en plena tensión por bloqueos

El número de barcos que cruzaron el estrecho de Ormuz cayó desde el domingo debido a las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos, mientras que los incidentes se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

El sábado 18 de abril, Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, que estuvo prácticamente bloqueado desde el inicio de los ataques israelí estadounidense el 28 de febrero.

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Sin embargo, lo volvió a cerrar horas después porque Washington continuaba bloqueando los puertos iraníes. Como resultado, después de que 26 buques cargados de materias primas atravesaran el estrecho el sábado, el número de cruces cayó desde el domingo a su nivel más bajo, según datos marítimos de la empresa Kpler.

De domingo a miércoles, solo 18 navíos pasaron por el estrecho, un promedio de 4,5 por día. En comparación, del 1 de marzo al 17 de abril pasaron alrededor de 9 barcos diarios.