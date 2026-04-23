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Menos tráfico en el estrecho de Ormuz y más incidentes en plena tensión por bloqueos

Por su parte, Estados Unidos informó recientemente que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un buque en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, la segunda operación de este tipo en tres días.

  • Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz tras las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos. FOTO: Colprensa
    Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz tras las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos . FOTO: Colprensa
  • Menos tráfico en el estrecho de Ormuz y más incidentes en plena tensión por bloqueos
Agencia AFP
hace 2 horas
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El número de barcos que cruzaron el estrecho de Ormuz cayó desde el domingo debido a las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos, mientras que los incidentes se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

El sábado 18 de abril, Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, que estuvo prácticamente bloqueado desde el inicio de los ataques israelí estadounidense el 28 de febrero.

Lea también: Crisis en el estrecho de Ormuz: ataques a buques, tregua frágil y dudas sobre estrategia de Trump

Sin embargo, lo volvió a cerrar horas después porque Washington continuaba bloqueando los puertos iraníes. Como resultado, después de que 26 buques cargados de materias primas atravesaran el estrecho el sábado, el número de cruces cayó desde el domingo a su nivel más bajo, según datos marítimos de la empresa Kpler.

De domingo a miércoles, solo 18 navíos pasaron por el estrecho, un promedio de 4,5 por día. En comparación, del 1 de marzo al 17 de abril pasaron alrededor de 9 barcos diarios.

Menos tráfico en el estrecho de Ormuz y más incidentes en plena tensión por bloqueos

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En tiempos de paz se registran unos 120 tránsitos diarios, según el sitio de información marítima Lloyds List. Por lo tanto, el tráfico por esa ruta se encuentra un 96% por debajo de lo normal.

Al mismo tiempo, el número de incidentes reportados por buques se disparó en la zona. Desde el sábado se registraron siete ataques o incidentes por la agencia de seguridad marítima británica UKMTO o la empresa de inteligencia Vanguard Tech.

Hasta ahora, cinco de estos incidentes fueron confirmados por la Organización Marítima Internacional (OMI). Anteriormente, no se habían reportado incidentes desde el 7 de abril. Tras el inicio de la guerra, se registraron 38 incidentes por la UKMTO, Vanguard o la OMI, que confirmó oficialmente 28 de ellos.

Siga leyendo: Irán ataca dos cargueros en el estrecho de Ormuz en plena prórroga de alto al fuego

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