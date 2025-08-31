Mineros planea comenzar a exportar oro a la India a finales de este año

La nueva administración de Mineros está adelantando un plan de expansión para el cual estima consolidar una financiación de 400 millones de dólares (alrededor de 1,6 billones de pesos) con la banca internacional. Desde que los nuevos dueños mayoritarios —la firma suiza Sun Valley Investments— asumieron la administración, la ambición es comenzar nuevas exploraciones, mejorar la valorización de la acción, además de abrir nuevos mercados en Asia.

La compañía extractivista comenzará este lunes una recompra de acciones. Para eso cuenta con un presupuesto de 12 millones de dólares (48.216 millones de pesos con actual TRM). La empresa tiene un plazo de 2 años para adelantar ese proceso, pero su objetivo es lograr toda la adquisición en tan solo esta semana. Así lo confirmó a EL COLOMBIANO David Londoño, quien asumió la presidencia de Mineros en abril de este año.

El directivo explicó que la estrategia busca devolverle valor al título bursátil de la firma minera. En la teoría la recompra reduce la cantidad de acciones en circulación, lo que normalmente aumenta el valor de las restantes y beneficia a los accionistas. Adicional, esto envía una señal positiva y de confianza sobre el futuro de la empresa.

Hay que decir que sin readquisición bursátil, se ha registrado un repunte del 34,7% en el último mes. Eso al pasar de $7.560 a $10.200 por acción entre el 29 de julio y el 29 de agosto de este año.