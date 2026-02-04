Millicom entra en la recta final para tomar el control de Movistar en Colombia: esto es lo que se define hoy

Los primeros 35 días de 2026 marcaron un punto de quiebre para el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Millicom, casa matriz de Tigo, avanzó a paso firme en el proceso para tomar el control de Coltel (Movistar), tras la aprobación de la venta de la participación accionaria del Gobierno y la recta final de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada el pasado 22 de enero. Este miércoles es el último día para presentar aceptaciones a la OPA, con lo cual Millicom quedaría únicamente a la espera del pago de las acciones, en caso de que Coltel acepte la oferta, para asumir formalmente el control de la compañía. Fuentes cercanas a la operación explican que este último trámite podría tomar un par de días adicionales una vez se cierre el proceso de aceptación.

La OPA contempla la compra de entre 1.864 millones y 2.330 millones de acciones, lo que equivale a una participación mínima de 54,68% y máxima de 68,35 % del capital en circulación de Movistar Colombia. Tal como lo habían anticipado directivos de Tigo a sus empleados, el cronograma se viene cumpliendo según lo previsto: la materialización de la OPA estaba contemplada entre el 22 de enero y el 4 de febrero, un plazo que hoy entra en su fase decisiva. Le puede interesar: Tigo asumirá control total sobre Movistar desde este 4 de febrero: ¿qué cambia para usuarios y empleados?

Un nuevo gigante de las telecomunicaciones en Colombia

De concretarse la operación, Colombia consolidaría un nuevo gran jugador en el mercado de telecomunicaciones, un escenario que, lejos de generar alarma en la industria, ha sido recibido con optimismo por distintos analistas, que ven en esta consolidación una oportunidad para reactivar la inversión, mejorar la competencia y acelerar el despliegue tecnológico. “La Fundación Millicom viene a llenar un espacio de oportunidad, no solamente en Colombia, sino en toda la región, ante la salida de Telefónica, que prácticamente se regresa a España y a Europa; solo se queda aquí por la escala de operación que tiene allá. Me parece que es muy bueno el momento que está viviendo Colombia en este instante”, aseguró Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group. El experto también fue claro en señalar que el mercado colombiano ya no soporta tantos operadores. “No hay racionalidad financiera que aguante a tantos jugadores. En este caso, tendríamos prácticamente dos gigantes operando en el país, con capacidad real para invertir, competir de manera sana y desplegar cobertura e innovación en el ecosistema digital”, agregó. Lea más: Millicom lanza OPA por Movistar Colombia para tomar hasta el 68% de la compañía

El aval del Gobierno y la venta de su participación en Movistar

Este avance se da casi un mes después de que el Gobierno Nacional diera luz verde a la venta de la participación accionaria que mantiene en Coltel. La decisión quedó consignada en el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda. La operación incluye 1.108 millones de acciones, equivalentes al 32,5 % del capital de la compañía. Según el Ejecutivo, se trata de una participación minoritaria, por lo que la venta no modifica el control de la empresa ni afecta la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país. El decreto establece que la enajenación se realizará en dos fases. En la primera, las acciones se ofrecerán exclusivamente a trabajadores activos y pensionados, extrabajadores, sindicatos, fondos de empleados, cooperativas y cajas de compensación, tal como lo ordenan la Constitución y la Ley 226 de 1995. Si en esta etapa no se logra colocar la totalidad de los títulos, el proceso avanzará a una segunda fase abierta a inversionistas nacionales y extranjeros. Conozca también: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

