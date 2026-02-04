Millicom entra en la recta final para tomar el control de Movistar en Colombia: esto es lo que se define hoy

Los primeros 35 días de 2026 marcaron un punto de quiebre para el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Millicom, casa matriz de Tigo, avanzó a paso firme en el proceso para tomar el control de Coltel (Movistar), tras la aprobación de la venta de la participación accionaria del Gobierno y la recta final de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada el pasado 22 de enero.
Este miércoles es el último día para presentar aceptaciones a la OPA, con lo cual Millicom quedaría únicamente a la espera del pago de las acciones, en caso de que Coltel acepte la oferta, para asumir formalmente el control de la compañía. Fuentes cercanas a la operación explican que este último trámite podría tomar un par de días adicionales una vez se cierre el proceso de aceptación.