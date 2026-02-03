¡Milagro en el Urabá! En plena inundación, menor sobrevivió colgado de un árbol durante 15 horas

Un árbol le salvó la vida a un menor de 14 años que fue arrastrado por una creciente súbita, luego del desbordamiento del río Mulatos, en Necoclí (Urabá antioqueño). Tras esta emergencia, el joven estuvo durante 15 horas sostenido de una de las ramas para evitar que el agua lo arrastrara. Todo comenzó a las 6:00 de la tarde del pasado lunes, cuando el menor se encontraba en una finca platanera de este municipio y este afluente se desbordó y lo arrastró. Como pudo, se colgó del árbol y con el acompañamiento de sus familiares desde la orilla, aguantó hasta la mañana de este martes.

Arturo Hernández Flórez, el menor que se salvó milagrosamente de esta creciente, le relató al medio 24/7 Noticias & Entretenimiento (Urabá), que “llegué por la corriente. Estaba en una mata de plátanos y la corriente me arrastró. La solución que encontré fue la de montarme a un árbol”. Entérese: Aguaceros en las últimas horas dejaron a todo el Urabá bajo el agua Después de colgarse del árbol, mientras el agua desbordada del río seguía corriendo, al tiempo que continuaba lloviendo, Arturo hizo toda clase de peripecias para aguantar hasta las 9:00 de la mañana de este martes, cuando varias personas se metieron en una especie de balsa y lo lograron llevar hasta la orilla.

”Siempre llegaba y me sostenía con las manos. Con los sancudos o cuando me cansaba, me metía al agua. Durante toda la noche hice ese proceso. Me sentía cansado porque estaba era sostenido de los brazos”, relató este adolescente.

Además de la molestia y el agotamiento, Arturo reconoció que tuvo mucho miedo, pero siempre estuvo acompañado por sus padres y otros familiares, quienes le lanzaban palabras de aliento para que se mantuviera y no se tirara a agua, para evitar que la corriente se lo arrastrara. Le puede interesar: Urabá, Antioquia, está inundado tras los aguaceros del fin de semana: 1.500 familias damnificadas Pasó toda la noche sin dormir, producto del miedo y de que debía primar su supervivencia. Solo fue cuando lo rescataron que finalmente pudo descansar, sin necesidad de ninguna valoración médica, pues no sufrió lesiones.