¡Milagro en el Urabá! En plena inundación, menor sobrevivió colgado de un árbol durante 15 horas

La creciente del río Mulatos provocó una creciente súbita que se arrastró al joven, de 14 años, quien relató su historia.

  • Las inundaciones en Necoclí, y los demás municipios del Urabá antioqueño, provocaron graves inundaciones. Entre ellas las que se arrastró al menor de 14 años que tuvo que ser rescatado. FOTOS: CORTESÍA Y TOMADA DE VIDEO
    Las inundaciones en Necoclí, y los demás municipios del Urabá antioqueño, provocaron graves inundaciones. Entre ellas las que se arrastró al menor de 14 años que tuvo que ser rescatado. FOTOS: CORTESÍA Y TOMADA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Un árbol le salvó la vida a un menor de 14 años que fue arrastrado por una creciente súbita, luego del desbordamiento del río Mulatos, en Necoclí (Urabá antioqueño). Tras esta emergencia, el joven estuvo durante 15 horas sostenido de una de las ramas para evitar que el agua lo arrastrara.

Todo comenzó a las 6:00 de la tarde del pasado lunes, cuando el menor se encontraba en una finca platanera de este municipio y este afluente se desbordó y lo arrastró. Como pudo, se colgó del árbol y con el acompañamiento de sus familiares desde la orilla, aguantó hasta la mañana de este martes.

Arturo Hernández Flórez, el menor que se salvó milagrosamente de esta creciente, le relató al medio 24/7 Noticias & Entretenimiento (Urabá), que “llegué por la corriente. Estaba en una mata de plátanos y la corriente me arrastró. La solución que encontré fue la de montarme a un árbol”.

Entérese: Aguaceros en las últimas horas dejaron a todo el Urabá bajo el agua

Después de colgarse del árbol, mientras el agua desbordada del río seguía corriendo, al tiempo que continuaba lloviendo, Arturo hizo toda clase de peripecias para aguantar hasta las 9:00 de la mañana de este martes, cuando varias personas se metieron en una especie de balsa y lo lograron llevar hasta la orilla.

”Siempre llegaba y me sostenía con las manos. Con los sancudos o cuando me cansaba, me metía al agua. Durante toda la noche hice ese proceso. Me sentía cansado porque estaba era sostenido de los brazos”, relató este adolescente.

Además de la molestia y el agotamiento, Arturo reconoció que tuvo mucho miedo, pero siempre estuvo acompañado por sus padres y otros familiares, quienes le lanzaban palabras de aliento para que se mantuviera y no se tirara a agua, para evitar que la corriente se lo arrastrara.

Le puede interesar: Urabá, Antioquia, está inundado tras los aguaceros del fin de semana: 1.500 familias damnificadas

Pasó toda la noche sin dormir, producto del miedo y de que debía primar su supervivencia. Solo fue cuando lo rescataron que finalmente pudo descansar, sin necesidad de ninguna valoración médica, pues no sufrió lesiones.

Esta situación ocurrió en medio de la crisis que se ha generado por las lluvias sostenidas que se han presentado desde la semana pasada en esta subregión y que tienen en calamidad a los 12 municipios que conforman el Urabá antioqueño.

De hecho, en las últimas horas se tomó la decisión por parte de la Autoridad Marítima Colombiana de restringir por completo la navegación de cualquier tipo de embarcaciones por las aguas del Golfo de Urabá hasta tanto se superen estas emergencias.

Clima
Desastres naturales
Inundaciones
Emergencias
Invierno
Lluvias
sobrevivientes
Urabá
Necoclí
