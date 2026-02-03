¡Milagro en el Urabá! En plena inundación, menor sobrevivió colgado de un árbol durante 15 horas

Un árbol le salvó la vida a un menor de 14 años que fue arrastrado por una creciente súbita, luego del desbordamiento del río Mulatos, en Necoclí (Urabá antioqueño). Tras esta emergencia, el joven estuvo durante 15 horas sostenido de una de las ramas para evitar que el agua lo arrastrara.
Todo comenzó a las 6:00 de la tarde del pasado lunes, cuando el menor se encontraba en una finca platanera de este municipio y este afluente se desbordó y lo arrastró. Como pudo, se colgó del árbol y con el acompañamiento de sus familiares desde la orilla, aguantó hasta la mañana de este martes.