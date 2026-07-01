Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de los “nunca”, pero es de los de “siempre”

Hasta pocas horas antes del anuncio, el consenso apuntaba a una mujer tecnócrata, con amplio reconocimiento en los gremios, los centros de estudios y experiencia tanto en el sector público como en el privado. Pero el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomó otro camino con su Ministerio de Hacienda, eligió a un economista con una trayectoria donde el componente político, diplomacia y liderazgo gremial pesaron más que lo técnico.
Así se confirmó este martes 30 de junio, cuando se conoció el segundo nombre de su gabinete, el economista bogotano Miguel Gómez Martínez, de 65 años, quien quedará al frente del Ministerio de Hacienda.
Gómez llega a la cartera económica con una hoja de vida construida entre el sector público, el gremial, la academia y la diplomacia. Economista formado en Sciences Po de París, fue vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, presidente de Fasecolda, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Americana y embajador de Colombia en Francia y ante la Unesco durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.
De la Espriella lo presentó con un video elaborado con inteligencia artificial, y lo definió como parte del gobierno de “los nunca”, el que nunca se ha rendido ante la crisis, nunca se ha achicado ante los grandes retos y nunca ha dejado de decir la verdad, señaló el mandatario electo en el comunicado oficial.
Por eso, la llegada de Miguel Gómez Martínez al Ministerio de Hacienda puso bajo la lupa tanto su experiencia para conducir las finanzas públicas como el debate sobre el peso de las dinastías políticas en Colombia, su paso por la academia y la incoherencia del discurso de renovación que acompañó la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Para varios analistas su perfil está más asociado al mundo gremial y político que a la tecnocracia económica.
Siga leyendo: Nuevo MinHacienda de De la Espriella plantea recorte de hasta $60 billones para enfrentar crisis fiscal