Messi y CR7 poseen fortunas cercanas a los US$1.000 millones, ¿quién es más crack para los negocios?

Con seguridad que la era de Messi - Cristiano Ronaldo prevalecerá en la memoria de cualquier futbolero del mundo. Estas estrellas rompieron casi todos los récords en las canchas. Pero, más allá de dichas hazañas, los datos revelan que no solo se convirtieron en cracks de la pelota, sino que se sobresalen en el mundo de los negocios con importantes ingresos e inversiones casi al final de sus carreras deportivas.
Cristiano Ronaldo, con 41 años, es quizá el mayor ‘killer’ en la historia de este deporte con 969 goles. El portugués no solo ha construido una carrera deportiva de alto nivel, sino que ha desarrollado una estructura empresarial que lo posiciona como uno de los referentes globales del negocio deportivo.
De hecho, a febrero de 2026, diarios internacional aseguran que el futbolista se convirtió en el primer jugador en activo en alcanzar el estatus de multimillonario, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares.
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Su imperio económico se articula principalmente a través de la marca CR7 y la compañía CR7 S.A., desde donde gestiona inversiones en múltiples sectores. En el ámbito deportivo, uno de los movimientos más recientes fue la adquisición del 25% del UD Almería, club de la Segunda División de España, operación realizada mediante CR7 Sports Investments y en alianza con un consorcio respaldado por capital saudí. Esta participación refuerza su presencia directa en la propiedad de equipos de fútbol.
A esto se suma su incursión en la industria de los videojuegos como inversor principal en UFL, un título que busca competir con referentes del mercado como FIFA y eFootball, lo que evidencia su interés en el entretenimiento digital vinculado al deporte.