Medellín atrae a Mercado Libre y Accenture en Rivana Business Park, centro de inversión empresarial

Medellín sigue posicionándose como epicentro de la innovación en América Latina. Dos gigantes globales, Mercado Libre y Accenture, decidieron instalarse en Rivana Business Park, un megaproyecto empresarial de más de 26.000 metros cuadrados arrendables que se consolida como el epicentro corporativo de la ciudad. Además lea: Este es el plan de Mercado Libre para crecer con récord este 2025 Mercado Libre, líder regional en comercio electrónico, ocupará tres plantas del edificio, con la proyección de expandirse a cinco. Por su parte, Accenture, multinacional de servicios profesionales y transformación digital, duplicó en menos de un año el espacio que había arrendado inicialmente, reflejando la dinámica de crecimiento que impulsa el proyecto.

Rivana Business Park, en Medellín. FOTO: Cortesía

Medellín: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

La elección de estas multinacionales no es casualidad. Medellín fue reconocida como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tras la aprobación de la Ley 2286 de 2023, que otorga incentivos tributarios a empresas tecnológicas. El dinamismo del ecosistema local se evidencia en los datos, la ciudad concentró el 35% del capital de riesgo levantado en Colombia en 2023 y, desde 2008, ha recibido más de 370 proyectos de inversión extranjera directa, según cifras de la ACI Medellín. Lea aquí: Mercado Libre invertirá más de 470 millones de dólares en Colombia y contratará 800 nuevos trabajadores

Master Plan Rivana Business Park Foto: rivana.co

¿Qué es Rivana Business Park?

Rivana Business Park, desarrollado y gerenciado por QBO Constructores y construido por Bienes y Bienes Constructores, fue diseñado para convertirse en el proyecto insignia de las grandes corporaciones que eligen a Medellín. Ubicado en el sector de Industriales, junto a Ciudad del Río, ofrece conexión directa con el Túnel de Oriente y acceso rápido a los principales corredores financieros. Uno de sus diferenciales clave es la suplencia total de energía, una ventaja competitiva en un país donde la estabilidad energética se ha vuelto determinante para la productividad empresarial.