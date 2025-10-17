Colombia está rezagada en el negocio de las megabaterías de energía, mientras China y EE. UU. tienen el 70% del mercado

Las megabaterías, o Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), se convirtieron en el nuevo músculo del sistema eléctrico mundial. Estas gigantescas instalaciones permiten guardar la energía solar y eólica producida durante el día, por la intermitencia de la naturaleza, para luego liberarla en las horas pico, cuando la demanda se dispara y la red lo necesita con urgencia.
Según la consultora BloombergNEF (BNEF), la capacidad mundial de almacenamiento alcanzará 617 gigavatios por hora en 2025 y se multiplicará por diez para 2035, impulsada por políticas estatales, caída de costos y una creciente necesidad de energía confiable.
El liderazgo está a cargo de China y Estados Unidos, que concentran cerca del 70% de los proyectos, seguidos por Australia, Chile, Reino Unido y Arabia Saudita, que se han sumado a la carrera tecnológica más determinante de la transición energética. Mientras Colombia sigue rezagada.
