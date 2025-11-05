Medellín se consolida como la segunda ciudad más competitiva del país: creció 8,6%, pero enfrenta desafíos en educación y medioambiente

Medellín vuelve a destacarse como una de las ciudades más competitivas del país, de acuerdo con el más reciente informe Índice de Competitividad de Ciudades 2025 (ICC), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario. La capital antioqueña se consolidó como la segunda ranking nacional, con un crecimiento del 8,68% con respecto al año anterior y un puntaje del 6,67.
Medellín hace parte del grupo de ‘Metrópolis consolidadas y en expansión’, liderado por Bogotá, seguido por el territorio paisa y Tunja. Entre las novedades: Cali, que tradicionalmente ocupaba posiciones más altas, quedó por debajo de la capital boyacense en esta edición.
