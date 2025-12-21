Medellín logró sacar a 36.000 jóvenes del desempleo, ¿cómo lo hizo?

Este año representó un avance significativo para Medellín en términos de mercado laboral. La ciudad se consolido como la de menor desocupación, pero eso no fue todo, incluso logró avanzar en nichos específicos donde la tasa de desempleo es casi que un problema estructural. De hecho, solo este año, más de 36.700 jóvenes dejaron salir de la desocupación. Así lo dejan ver las más recientes cifras compartidas para el trimestre agosto–octubre de 2025, la ciudad registró una tasa de desocupación de 6,7%, inferior a la de Bogotá, Cali y Bucaramanga, así como al promedio de las siete principales ciudades del país. Este resultado consolida a Medellín como uno de los mercados laborales más sólidos de las regiones, pero la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad reveló que uno de los avances más significativos se concentran en el nicho juvenil.

Entérese: Ocde alerta: desigualdad en Colombia nace en la escuela y se agrava en el mercado laboral Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que en el trimestre noviembre de 2024 y enero de 2025, la tasa de desocupación de jóvenes entre 15 y 28 años se ubicó en 10,9%. Ese dato es el más bajo registrado en toda la historia de la ciudad, según la Secretaría. Los registros dan cuenta que en los primeros 10 meses de este año, más de 36.000 jóvenes salieron del desempleo, lo que equivale a una reducción del 35,4% frente al mismo periodo del año pasado. Un cierre significativo de la brecha de acceso al mercado laboral para esta población.

La dificultad de los jóvenes para acceder a empleo

Y no es para menos, es bien sabido que para los jóvenes es mucho más difícil acceder al mercado laboral. Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, indicó que tradicionalmente los jóvenes enfrentan mayores barreras para acceder a empleo formal por la falta de experiencia y la desconfianza del mercado. Sin embargo, en Medellín “se tienen políticas públicas más enfocadas en la empleabilidad juvenil, con programas de la Alcaldía y la Gobernación orientados a contratar jóvenes, y eso ayuda”. A esto se suma un programa estatal que subsidia el empleo juvenil como Estado Joven, lo que ha facilitado nuevas contrataciones. Jiménez también destacó la reducción de los llamados “ninis” —jóvenes que no estudian ni trabajan— como un factor positivo. “Esa disminución puede ser buena porque muchos de estos jóvenes antes no aparecían en las estadísticas y podían estar vinculados a economías ilegales; ahora están encontrando oportunidades de estudio o empleo formal”, mencionó.

De hecho, a corte de octubre, el país redujo a 2,3 millones la cifra de ninis a corte de octubre. Se trata de los rangos más bajos desde el 2017, baja registrada en los últimos ocho años, según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). No obstante, recordó que el desempleo juvenil es un fenómeno estructural y global, presente también en Europa y Estados Unidos, asociado a cambios en expectativas laborales y a una incorporación más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo formal

¿Cómo logró Medellín la segunda tasa más baja de desempleo juvenil?

Los cierto es que desde la Alcaldía de Medellín también se han impulsado políticas públicas encaminadas a mejorar los indicadores de mercado laboral. María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, sostuvo que los esquemas de alianza público-privada han sido claves para que Medellín lograra sacar a más de 36.000 jóvenes de la desocupación. Por ejemplo, espacios como el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) permitieron articular a los sectores público, privado y académico en torno a una meta común: generar empleo formal y sostenible. En este modelo, el sector privado concentra el 97% de la generación de empleo, mientras que la Alcaldía cumple un rol de facilitador y articulador de políticas. Le puede gustar: Estas son las mujeres que mueven el mundo: ranking de las 100 más poderosas de 2025 De este trabajo conjunto surgieron iniciativas de alto impacto como Empleo Fest, un evento realizado en septiembre de 2025 en Plaza Mayor, donde se ofrecieron más de 10.000 vacantes formales en sectores de alta demanda laboral.

Programas para conectar jóvenes y mujeres con el mercado laboral