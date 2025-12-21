Medellín logró sacar a 36.000 jóvenes del desempleo, ¿cómo lo hizo?

Este año representó un avance significativo para Medellín en términos de mercado laboral. La ciudad se consolido como la de menor desocupación, pero eso no fue todo, incluso logró avanzar en nichos específicos donde la tasa de desempleo es casi que un problema estructural. De hecho, solo este año, más de 36.700 jóvenes dejaron salir de la desocupación.
Así lo dejan ver las más recientes cifras compartidas para el trimestre agosto–octubre de 2025, la ciudad registró una tasa de desocupación de 6,7%, inferior a la de Bogotá, Cali y Bucaramanga, así como al promedio de las siete principales ciudades del país.
Este resultado consolida a Medellín como uno de los mercados laborales más sólidos de las regiones, pero la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad reveló que uno de los avances más significativos se concentran en el nicho juvenil.