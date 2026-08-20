Denuncian alzas en arriendos en zonas afectadas por el terremoto: ¿cuánto puede subir legalmente el canon?

Tras la tragedia ocasionada por el terremoto, en departamentos como Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Valle del Cauca también han surgido denuncias por el incremento de los cánones de arrendamiento, una situación que ha generado preocupación entre familias que buscan un nuevo lugar para vivir tras resultar afectadas por el sismo.
Ante estos casos, Mario Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), explicó que los contratos de arrendamiento tienen límites legales y pidió a propietarios y arrendadores actuar con solidaridad frente a la emergencia.
El dirigente señaló que el gremio inmobiliario ya conoce las denuncias y recordó que los incrementos no pueden realizarse libremente, especialmente cuando se trata de contratos vigentes o que llegan a su renovación.
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