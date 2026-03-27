Tenga cuidado: Mario Hernández advierte sobre página falsa que usa su nombre para estafar

El empresario Mario Hernández emitió este jueves 27 de marzo un comunicado público para alertar sobre una modalidad de estafa digital que estaría utilizando de forma fraudulenta su identidad en internet.
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De acuerdo con el pronunciamiento, en entornos digitales circula un sitio web falso, así como publicaciones en redes sociales y contenidos difundidos en plataformas como YouTube, en los que se estaría suplantando la imagen del empresario para aparentar legitimidad y generar confianza entre potenciales víctimas.
Según denunció Hernández, en esta estrategia también se estarían usando de forma indebida formatos similares a los de medios de comunicación, además de piezas manipuladas con inteligencia artificial, con el objetivo de hacer parecer reales supuestas ofertas, inversiones o publicaciones asociadas a su nombre.