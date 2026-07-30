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Inicia mantenimiento de SPEC: así es el plan para evitar desabastecimiento de gas y energía en el país

La regasificadora de Cartagena, clave para la importación de gas natural, inició un mantenimiento programado que se extenderá del 30 de julio al 3 de agosto.

  • Según la compañía, estas labores hacen parte de su plan anual de mantenimiento y busca asegurar que la terminal opere en condiciones óptimas durante el período de baja hidrología proyectado para el cuarto trimestre de 2026, cuando se espera un mayor uso de las plantas térmicas. Foto: Cortesía
    Según la compañía, estas labores hacen parte de su plan anual de mantenimiento y busca asegurar que la terminal opere en condiciones óptimas durante el período de baja hidrología proyectado para el cuarto trimestre de 2026, cuando se espera un mayor uso de las plantas térmicas. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
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La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena, inició este 30 de julio el mantenimiento programado de su terminal de regasificación, una intervención que se extenderá hasta el próximo 3 de agosto y que busca garantizar la confiabilidad del sistema energético colombiano de cara al fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre del año.

Según informó la compañía, estas labores hacen parte de su plan anual de mantenimiento y tienen como objetivo asegurar que la terminal opere en condiciones óptimas durante el período de baja hidrología proyectado para el cuarto trimestre de 2026, cuando se espera un mayor uso de las plantas térmicas debido a la reducción de los aportes hídricos.

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La empresa explicó que la definición de esta ventana operativa fue resultado de un proceso especializado de coordinación técnica con los principales agentes del sector, entre ellos generadores térmicos, usuarios no térmicos de la terminal, el operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) y las autoridades del sector energético.

De acuerdo con SPEC, este trabajo conjunto permitió alinear el cronograma del mantenimiento con las necesidades del sistema energético nacional y minimizar cualquier impacto sobre el abastecimiento de gas.

La compañía destacó además que la ejecución anual y planificada de estos mantenimientos ha permitido mantener indicadores de continuidad del servicio superiores al 99%.

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Gobierno activa plan para asegurar el abastecimiento de gas

Para respaldar la intervención de la terminal, el Ministerio de Minas y Energía puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a garantizar el suministro de gas natural y la estabilidad del sistema eléctrico durante los cinco días que durarán los trabajos.

La resolución expedida por la cartera estableció acciones que comenzaron semanas antes del inicio del mantenimiento. Entre ellas se encuentra la identificación de volúmenes adicionales de gas disponibles y la coordinación entre productores, transportadores, comercializadores, el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas), el Centro Nacional de Despacho (CND), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la terminal de regasificación.

Asimismo, el documento ordenó la elaboración de balances diarios entre oferta y demanda, la contratación anticipada de gas para las plantas térmicas y la implementación de mecanismos especiales de comercialización en caso de que la disponibilidad de combustible resulte insuficiente.

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El Ministerio también definió un orden de prioridad para el suministro de gas en caso de que sea necesario aplicar restricciones. En primer lugar estarán los usuarios residenciales, los pequeños comercios, las estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, el gas natural vehicular y las refinerías. Posteriormente se atenderá la demanda no esencial, donde se incluyen la generación térmica requerida por el sistema eléctrico y el sector industrial.

Como medida adicional, la resolución contempla mecanismos para que los usuarios del servicio eléctrico reduzcan voluntariamente su consumo durante los días del mantenimiento, a cambio de una remuneración bajo las condiciones que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

De manera paralela, el Ministerio instruyó a los transportadores de gas para mantener los principales corredores del Sistema Nacional de Transporte con los mayores inventarios posibles antes del inicio de las labores y reportar diariamente el comportamiento operativo de los gasoductos mientras se desarrolla la intervención.

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Ecopetrol aporta gas adicional durante la intervención

Como parte de las acciones para reforzar el abastecimiento, Ecopetrol anunció la disponibilidad de 81 GBTUD de gas natural mediante contratos de suministro comercializados entre el 8 y el 15 de julio.

La petrolera informó que fueron suscritos nueve contratos, los cuales contribuirán a atender la demanda durante el mantenimiento y a preservar la confiabilidad del sistema energético.

Además, señaló que esta oferta hace parte de un esfuerzo más amplio que incluye la sustitución estratégica de combustibles, la optimización de las operaciones en sus diferentes plantas y un trabajo coordinado al interior de la empresa para asegurar la disponibilidad del recurso durante este periodo.

Ministro de Minas y Energía se reúne con Consejo Nacional de Operación de Gas

Mientras avanzan las labores de mantenimiento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lidera una reunión con el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y el Gestor del Mercado de Gas para hacer seguimiento al desarrollo de la intervención en la terminal de regasificación.

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El Gobierno aseguró que las medidas adoptadas garantizan el abastecimiento de gas para la demanda esencial y el suministro de energía eléctrica durante el periodo comprendido entre el 30 de julio y el 3 de agosto.

El ministro también hizo un llamado a los ciudadanos para hacer un uso eficiente de la energía durante estos días, al señalar que cada acción de ahorro contribuye a fortalecer la seguridad energética del país.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Habrá riesgo de desabastecimiento de gas durante el mantenimiento de la terminal SPEC?
No. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), se adoptó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de gas durante el mantenimiento, que se realiza entre el 30 de julio y el 3 de agosto. Las medidas incluyen la contratación anticipada de gas, el monitoreo diario de la oferta y la demanda, y la coordinación entre productores, transportadores, comercializadores y autoridades del sector.
¿Qué usuarios tendrán prioridad si se presentan restricciones en el suministro de gas?
En caso de que sea necesario aplicar restricciones, el Gobierno priorizará el suministro para los usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, el gas natural vehicular y las refinerías. Después se atenderá la demanda no esencial, donde se incluyen la generación térmica requerida por el sistema eléctrico y el sector industrial.
¿Qué medidas tomó Ecopetrol para apoyar el suministro de gas durante el mantenimiento de SPEC?
Ecopetrol puso a disposición del mercado 81 GBTUD de gas natural mediante nueve contratos de suministro comercializados entre el 8 y el 15 de julio. Además, informó que implementó acciones como la sustitución estratégica de combustibles, la optimización de sus operaciones y una coordinación interna para asegurar la disponibilidad del recurso mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento.

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