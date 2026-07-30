Capturan a cinco presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí en Cali

Cinco personas fueron capturadas por su presunta participación en la desaparición y posterior asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada y cuyo bebé fue extraído, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la SIJIN, ejecutó las órdenes de captura mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, como parte de la investigación para esclarecer el crimen. Los detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías para el proceso de judicialización.