George y Amal Clooney evacuaron su lujosa finca en Francia por el avance de un incendio forestal

La estrella de Hollywood George Clooney y su esposa Amal, abogada especializada en derechos humanos, evacuaron su propiedad en el sureste de Francia después de que se desatara un incendio forestal en las cercanías, informaron las autoridades el jueves.
Francia lucha desde hace una semana contra algunos de los peores incendios forestales de la historia reciente del país. El más importante ha arrasado 42.000 hectáreas en el suroeste del país.
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