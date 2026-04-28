Las siete lecciones empresariales de Luis Carlos Sarmiento Angulo para los ingenieros en Colombia

En el marco del lanzamiento de la nueva cátedra que lleva su nombre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el ingeniero, banquero y empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, considerado una de las personas más importantes del país y ubicado en el puesto 314 entre las 500 personas más ricas del mundo según Bloomberg, y con una fortuna estimada en US$11.100 millones, se dirigió a empresarios, directivos y, especialmente, a los estudiantes y nuevos ingenieros de la institución, de la cual es miembro benefactor desde hace varias décadas.
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En su intervención, hizo énfasis en los retos que enfrenta el país a futuro en materia económica, política y energética, así como en la deuda histórica de los gobiernos con la región de la Orinoquía colombiana.