Las siete lecciones empresariales de Luis Carlos Sarmiento Angulo para los ingenieros en Colombia

En el marco del lanzamiento de la nueva cátedra que lleva su nombre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el ingeniero, banquero y empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, considerado una de las personas más importantes del país y ubicado en el puesto 314 entre las 500 personas más ricas del mundo según Bloomberg, y con una fortuna estimada en US$11.100 millones, se dirigió a empresarios, directivos y, especialmente, a los estudiantes y nuevos ingenieros de la institución, de la cual es miembro benefactor desde hace varias décadas. Lea también: Hasta el 30% de pymes podría desaparecer por alza de costos laborales como reducción de jornada laboral En su intervención, hizo énfasis en los retos que enfrenta el país a futuro en materia económica, política y energética, así como en la deuda histórica de los gobiernos con la región de la Orinoquía colombiana.

1. Altillanura como prioridad

“Durante casi tres décadas me he empeñado en promover el avance de esta región”, dijo Angulo, al referirse a los Llanos Orientales como la “Otra Colombia”, un territorio de 53 millones de hectáreas que, en su visión, ha sido históricamente relegado en infraestructura y políticas sociales. “Por eso, y porque hoy estoy aquí en esta importante universidad que forma especialmente a los ingenieros del mañana, quiero hacer un llamado para que el desarrollo de la Altillanura se convierta en una causa de esta Escuela”, señaló durante el lanzamiento de la cátedra. Entérese: El diagnóstico de Luis Carlos Sarmiento sobre el Gobierno Petro: “ese discurso agresivo pospone la inversión”

2. Trascender la política

El banquero señaló que la práctica política en Colombia privilegia resultados visibles en periodos de cuatro años, lo que dificulta la ejecución de planes de largo plazo indispensables para el desarrollo regional. En su visión, esta “Otra Colombia” requiere proyectos de grandes capitales y una infraestructura robusta y permanente. Insistió en que no se pueden aplicar soluciones de pequeña escala a un territorio que demanda ambición y planeación de largo plazo.

3. El papel de la ingeniería

Sarmiento Angulo afirmó que los grandes proyectos de infraestructura, vías y aprovechamiento energético que requiere la región no dependen únicamente de economistas o abogados, sino de otros actores.

Las lecciones empresariales de Luis Carlos Sarmiento Angulo para los ingenieros. de FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA ECHEVERRI

Subrayó que son los ingenieros quienes tienen un papel determinante en su desarrollo, destacando ante los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería la responsabilidad que tendrán en la solución de los retos de infraestructura y energía. En otras noticias: Con embalses al 60%, Colombia enfrenta riesgo de apagón por llegada del súper El Niño

4. Modelos agroindustrial

El fundador y accionista mayoritario de Grupo Aval trajo a la conversación ejemplos de éxito agroindustrial en países como Brasil y Argentina.

Sostuvo que estos avances no surgieron por casualidad, sino que fueron el resultado de decisiones de política pública sostenidas en el tiempo.

5. Seguridad energética

Reconoció las nuevas demandas energéticas del mercado y sus retos asociados, y destacó el potencial de la Altillanura como fuente estratégica. Señaló que la región puede aportar gas y petróleo, recursos que, gestionados con responsabilidad y una visión de largo plazo, pueden seguir siendo un motor de financiación del desarrollo nacional. Le recomendamos leer: Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año

6. Seguridad como base

El empresario hizo especial hincapié en la importancia de la seguridad y el fortalecimiento de la fuerza pública, al advertir que sin una presencia estatal robusta y visible en todo el territorio, el desarrollo social queda incompleto. También alertó sobre la proliferación de grupos criminales y subversivos en los Llanos Orientales, a los que calificó como un obstáculo mayor para cualquier proyecto en la región, insistiendo en que la seguridad es el fundamento sobre el cual se construye la posibilidad real de progreso. Siga leyendo: Los Sarmiento consolidan cúpula de exministros en Grupo Aval tras llegada de Juan Carlos Echeverry al Banco de Bogotá

7. Ingeniería de Estado

El llamado final se centró en la necesidad de un “Plan Maestro de la Altillanura” que articule al Gobierno, la academia y el sector privado para impulsar la industria mediante infraestructura, empresa y vías. Se puso especial énfasis en la construcción del tramo inicial de la vía Bogotá-El Tablón, señalando que con la doble calzada completamente desarrollada, el oriente del país se integrará de forma plena y el desarrollo de la Altillanura será imparable.

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