Marruecos hace historia en el Mundial 2026: primer equipo con 11 jugadores nacidos fuera de su país

El sábado 13 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ocurrió algo que el fútbol nunca había visto. Marruecos se convirtió en la primera selección en la historia de la Copa del Mundo en jugar con un 11 inicial integrado completamente por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras. Ocurrió ante Brasil, y duró cerca de 25 minutos.
El dato lo destacó el portal brasileño Ge y MisterChip (@2010MisterChip), y fue confirmado por la agencia EFE.
Esta plantilla de jugadores, aunque no es un error de alineación ni una casualidad, es el reflejo más visible de una transformación profunda en el fútbol de selecciones.
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