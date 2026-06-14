Gobierno activa plan urgente para garantizar gas por mantenimiento de regasificadora de Cartagena

El Gobierno Nacional expidió una Resolución 40267 de 2026. El documento ordena medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas natural y la confiabilidad del servicio de energía eléctrica durante el mantenimiento programado de la única planta de regasificación que tiene Colombia: la de Cartagena (SPEC LNG), una infraestructura clave que aporta cerca del 40% del suministro de gas importado de Colombia.
La intervención está programada entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Ante la suspensión temporal de las operaciones, el Ministerio de Minas y Energía diseñó un plan preventivo para evitar riesgos en el suministro de gas y posibles afectaciones al sistema eléctrico nacional, especialmente en la región Caribe.
“Nuestro compromiso es proteger a los usuarios y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por eso, hemos articulado acciones con todos los agentes del sector para asegurar que Colombia mantenga un suministro confiable de gas natural y energía eléctrica”, aseguró Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.