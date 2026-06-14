Gobierno activa plan urgente para garantizar gas por mantenimiento de regasificadora de Cartagena

El Gobierno Nacional expidió una Resolución 40267 de 2026. El documento ordena medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas natural y la confiabilidad del servicio de energía eléctrica durante el mantenimiento programado de la única planta de regasificación que tiene Colombia: la de Cartagena (SPEC LNG), una infraestructura clave que aporta cerca del 40% del suministro de gas importado de Colombia. La intervención está programada entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Ante la suspensión temporal de las operaciones, el Ministerio de Minas y Energía diseñó un plan preventivo para evitar riesgos en el suministro de gas y posibles afectaciones al sistema eléctrico nacional, especialmente en la región Caribe. “Nuestro compromiso es proteger a los usuarios y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por eso, hemos articulado acciones con todos los agentes del sector para asegurar que Colombia mantenga un suministro confiable de gas natural y energía eléctrica”, aseguró Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

¿Qué establece la nueva resolución?

La principal medida consiste en crear un esquema de priorización para la atención de la demanda de gas en caso de que se presenten restricciones durante el mantenimiento. En primer lugar se atenderá la denominada demanda esencial, integrada por usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, el Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) y las refinerías bajo determinadas condiciones. Consulte: La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe Posteriormente se atenderán los usuarios con contratos firmes, entre ellos las plantas térmicas despachadas por seguridad, el sector industrial, otras plantas de generación térmica y las exportaciones de gas contratadas en firme. Según el Ministerio, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y minimizar cualquier impacto derivado de la indisponibilidad temporal de la terminal de regasificación.

Reporte y coordinación

La resolución también establece una serie de obligaciones de reporte y coordinación para los diferentes actores de la cadena energética. Los productores y comercializadores deberán informar antes del 22 de junio las cantidades de gas con garantía de firmeza disponibles para las fechas del mantenimiento. Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deberá reportar los volúmenes adicionales de gas nacional que podrían estar disponibles en los campos de producción. La empresa SPEC LNG tendrá que presentar antes del 30 de junio un plan detallado de ejecución de las actividades de mantenimiento, mientras que el Centro Nacional de Despacho (CND) deberá informar las necesidades de generación eléctrica a gas requeridas para garantizar el abastecimiento en el Caribe.

¿Cómo funcionarán las negociaciones de gas?

Entre el 8 y el 15 de julio de 2026, los generadores térmicos y los agentes encargados de atender la demanda esencial deberán realizar negociaciones para asegurar el suministro de gas y la capacidad de transporte requerida durante el mantenimiento. Entérese: Colombia registra en junio la semana con mayor dependencia de gas importado en su historia Estas contrataciones se efectuarán mediante acuerdos directos entre las partes y los precios serán definidos libremente por los agentes del mercado. Adicionalmente, el Gobierno dispuso mecanismos especiales para identificar volúmenes adicionales de gas disponibles y facilitar su asignación en caso de requerirse.

Incentivos para reducir el consumo eléctrico en la Costa Caribe

La resolución también habilita un esquema voluntario de respuesta de la demanda para los usuarios de energía ubicados en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Mediante este mecanismo, los consumidores podrán disminuir temporalmente su consumo de energía a cambio de una remuneración económica, contribuyendo a reducir la presión sobre el sistema durante los días de mantenimiento de la planta. La medida busca fortalecer la confiabilidad eléctrica en el denominado Área Caribe 2, considerada estratégica para la estabilidad del sistema energético nacional.

Los transportadores de gas deberán ejecutar acciones preventivas para que corredores estratégicos como Ballena-Barrancabermeja y Barranquilla-Cartagena cuenten con los mayores niveles de inventario posibles antes del inicio de los trabajos. Además, se ordenó garantizar la disponibilidad de la interconexión Barranquilla-Ballena para facilitar el flujo de gas cuando sea necesario. La resolución también contempla condiciones especiales para las plantas térmicas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirá mecanismos de oferta, remuneración y precios para aquellas centrales que utilicen combustibles sustitutos o cedan parte de sus contratos de gas para atender la demanda esencial. Asimismo, las plantas que deban operar por razones de seguridad durante este periodo no verán afectadas sus Obligaciones de Energía Firme. Le puede gustar: Gas importado golpeará el bolsillo: precio del GNL subirá 32% en junio

¿Por qué el Gobierno tomó estas medidas?