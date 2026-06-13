“Liquidar Air-e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”: Andeg

El presidente Gustavo Petro sorprendió este sábado con el anuncio de iniciar la liquidación de Air-e, la empresa que lleva la energía eléctrica a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La respuesta del sector no tardó con el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que calificó la decisión de “irresponsable, ilegal y con tintes políticos”.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, aseguró que en el momento en que la Superintendencia de Servicios Públicos abra el proceso de liquidación, Air-e no puede seguir prestando el servicio, ni comprar energía, ni venderla, ni facturarla.
En la práctica, eso significa apagar la luz a 1,3 millones de hogares del Caribe colombiano.
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