Limón, mango y carne, los alimentos que más se encarecieron al inicio de 2026 en Medellín

El año arrancó con nuevos golpes al bolsillo de los hogares en Medellín. De acuerdo con el boletín semanal del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del Dane con corte al 9 de enero de 2026, varios alimentos registraron fuertes incrementos en sus precios mayoristas, especialmente frutas, tubérculos y proteínas.
El informe compara los valores con la semana inmediatamente anterior y establece la diferencia mediante una escala de variación porcentual, que permite identificar qué alimentos tuvieron los mayores incrementos en los principales mercados de la ciudad: la Central Mayorista de Antioquia, en Itagüí y la Plaza Minorista José María Villa de Medellín.
