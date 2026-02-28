Niños montaron cultivo de café en las laderas de Bello y sueñan con exportarlo

La finca de la familia Patiño es como cualquier otra parcela cafetera: la casona se alza sobre una montaña dándole una vista increíble, los cafetales dominan el paisaje, el zumbar de los abejorros acompaña la jornada, el secadero queda justo al lado de la vivienda y hasta un perro negro busca calentarse con el sol matutino que ya pone a sudar.
Sin embargo, el ambiente campesino lo interrumpe un eco de un grosero “trap” a todo taco salido de una cantina; el reflejo de los techos de zinc y el ruido del forzado motor de un motocarro aterrizan al visitante. La finca de los Patiño no está en el Suroeste sino justo al lado del barrio Nueva Jerusalén, uno de los asentamientos irregulares más grandes del Valle de Aburrá.
Pero hoy no vamos a hablar de lo que habitualmente sucede en esta zona del municipio de Bello, vamos a hablar mejor de esa “ilusión” que –a punta de café y valores– está creciendo en la finca de los Patiño. Una ilusión que se está volviendo foco de esperanza para los niños y jóvenes de Nueva Jerusalén, para que no caigan en malos pasos.