“Disfruten la reunión; Petro va de salida, Delcy va de salida”: Juan Pablo Guanipa

Hay una canción maracucha que describe lo que sintió Juan Pablo Guanipa al volver a pisar la ‘tierra del sol amada’. Es una gaita, ritmo típico del Zulia. Entre cuatros, furros y tamboras, Los Cardenales del Éxito entonan “Un nudo en la garganta”, palabras que, tras ocho meses encarcelado injustamente, Guanipa volvió a sentir al ver su ciudad desde el avión cuando el régimen lo trasladaba a su casa en Maracaibo.
Desde su celda escuchó los bombardeos del 3 de enero en Caracas sin saber qué ocurría; solo veía el movimiento de los guardias, que tampoco entendían qué pasaba. Con el paso de las horas, se enteraron al tiempo en que el mundo también lo supo: el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados por Estados Unidos.
Guanipa estuvo privado de libertad durante 261 días. En su última aparición pública en Caracas acompañó a María Corina Machado a un acto público cuando ambos permanecían en la clandestinidad tras la arremetida del régimen luego de las cuestionadas presidenciales de julio de 2024.
En entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO, Juan Pablo Guanipa habló de los días contados que le quedan al régimen, de la cercanía del presidente Gustavo Petro con los herederos de la dictadura en Venezuela y de lo que viene ahora para él, más allá de lo político.